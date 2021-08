Tensions au conseil municipal de La Bostonnais

La municipalité de La Bostonnais est dans un état « fragile » et « catastrophique », affirme la mairesse, Rachel Fluet. Lors d’un point de presse, vendredi matin, elle s’est plainte d’un climat de travail « toxique » au conseil municipal.

La mairesse, qui est en congé de maladie depuis quelques semaines, estime que la mairesse suppléante ne la tient pas au courant des rencontres et l’isole. On demande aux employés de ne pas me parler de ce qui se passe à la municipalité , affirme-t-elle.

Rachel Fluet craint que des décisions soient prises en son absence qu’elle juge dangereuses pour l’avenir de la municipalité. Elle souhaiterait pouvoir continuer de suivre certains dossiers importants comme la relocalisation de l’hôtel de ville, rasé par les flammes il y a deux semaines.

La mairesse suppléante estime quant à elle que madame Fluet doit présenter un billet du médecin pour pouvoir revenir à ses fonctions. Quelqu’un qui est malade, pour moi, doit rester chez eux. Elle n’a pas le pouvoir de prendre des décisions, elle est en maladie , affirme Renée Ouellette.

Le conseil municipal a connu son lot de bouleversements au cours des derniers mois. Rachel Fluet a été élue par acclamation au début de l’année après que l’ancien maire, Michel Sylvain, ait démissionné en novembre dernier. Trois conseillers et la directrice générale avaient également quitté leurs fonctions en même temps.

Toujours à la recherche d’un directeur général

En l’absence d’un directeur général, personne n’est responsable de la taxation et de la comptabilité à La Bostonnais. La municipalité a reçu quelques candidatures pour occuper le poste. La dernière en date, reçue au début de la semaine, doit être évaluée par le conseil municipal.

Un ancien directeur général maintenant à la retraite et résidant à Shawinigan pourrait prendre le poste temporairement. Son salaire de 75$/h auquel s'ajoutent les frais de déplacement fait craindre pour les finances de la ville.

Il faut prendre une décision éclairée là-dessus. Trois mille piasses par semaine,je vais vous dire monsieur, au bout de la ligne, on est une petite municipalité de cinq à six cents âmes , explique Renée Ouellette.

La candidature n’est pas soumise au conseil municipal de vendredi soir. Elle devrait être évaluée lors d’une séance extraordinaire en septembre.

Rachel Fluet souhaite aller de l’avant avec cette candidature. On est chanceux. On prend quelqu’un qui a de l’expérience , précise-t-elle. La mairesse craint que si le dossier tarde, la municipalité ne soit annexée à la ville de La Tuque.

La mairesse Rachel Fluet espère revenir en poste en septembre. De son côté, la mairesse suppléante Renée Ouellette croit qu’un changement de garde est nécessaire et songe à briguer la mairie aux élections de novembre.