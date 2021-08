Grève à l'usine Olymel : les nerfs mis à rude épreuve

Les habitants et le maire de Vallée-Jonction, ainsi que les éleveurs de porcs se désespèrent de voir le conflit de travail à l’usine Olymel se résoudre. Et ils s’inquiètent des conséquences à venir.

Tous les jours, on s’en fait parler. Et puis savez-vous ce qui se passe?­­ On n’en sait pas beaucoup plus que les autres personnes. Tout le monde a hâte que ça rouvre.

Edouard Cloutier est électricien chez Camil Jacob, à Vallée Jonction. Par ricochets, la grève à Olymel le concerne, puisqu’il travaille régulièrement à l’usine lors d’agrandissements ou de rénovations. Du moins, c’est ce qui lui arrivait avant que le bras de fer entre les salariés et leur employeur s’engage.

En tant qu'électricien à Vallée-Jonction, Edouard Cloutier a l'habitude d'aller travailler à l'usine d'Olymel du village. Photo : Radio-Canada

Apprendre que les responsables d’Olymel supprimeront 500 postes environ - l’équivalent du quart de travail du soir - la semaine prochaine si une entente n’est pas conclue d’ici dimanche soir le tracasse.

Ce serait pas une bonne nouvelle pour l’économie du village: les stations-service, l’épicerie, les dépanneurs... On comprend que c’est 500 personnes qui traversent le village deux fois par jour.

Moins de monde, moins de ventes

Sylvain Roy, le propriétaire de la seule épicerie de Vallée-Jonction, tient le même discours. Au niveau des ventes, on ne sait pas ce qu’il arriverait par la suite. D’ores et déjà, il observe que l’achalandage en ce moment n’est pas le même dû à la grève .

Sylvain Roy, le propriétaire de la seule épicerie de Vallée-Jonction, constate que l'achalandage dans son commerce n'est plus le même depuis que les travailleurs d'Olymel sont en grève. Photo : Radio-Canada

Jeudi matin, le ministre du Travail, Jean Boulet, a suggéré un arbitrage aux deux parties en conflit. Ce qui signifie qu’une personne extérieure désignée par le ministre aurait eu l’autorité légale de trancher et d’imposer ses décisions.

Conséquence immédiate de cette procédure, la grève aurait pris fin. La direction d’Olymel a donné son accord. Le syndicat représentant les travailleurs a fait savoir en fin de journée qu’il refusait. Les négociations ont donc repris vendredi, avec en ligne de mire le couperet de la fin du week-end.

Réal Bisson, le maire de Vallée-Jonction, a du mal à penser autre chose que ce conflit de travail en ce moment. Il admet que c’est le plus gros enjeu auquel il a été confronté en tant que maire.

On peut pas se permettre de perdre 500 emplois à Vallée-Jonction. Je l’ai dit, on n’a pas le droit à l’échec dans ce dossier-là.

La possible abolition de postes lui fait craindre le pire. Ça va être quoi après? Est-ce qu’Olymel va continuer à être intéressé à investir dans son usine à Vallée-Jonction?

Réal Bisson, le maire de Vallée-Jonction, se désespère de voir le conflit de travail à l'usine Olymel se résoudre. Photo : Radio-Canada

Désespoir et supplication

L’élu se garde bien de prendre position. Ce qui m’importe, c’est d’avoir une solution. L’arbitrage, c’est un moyen, la négociation c’est un moyen. Pour moi le principal, c’est de conserver les 500 jobs.

Les éleveurs de porcs évitent aussi de colporter le jugement que leur inspire ce conflit de travail sur la place publique. Louis-Philippe Roy, le 2e vice-président des éleveurs de porcs du Québec, le rappelle. Mais il souligne que la situation est à la limite du supportable pour toute la filière.

C’est encore une brique sur la tête des producteurs qui est tombée. Beaucoup de producteurs sont au désespoir. Le sentiment que nous avons aujourd’hui, c’est déception, découragement.

Louis-Philippe Roy déclare comprendre les attentes des grévistes, tout en insistant sur le fait que leur grogne se vit dans les fermes.

Le refus des employés d'Olymel à Vallée-Jonction d'accepter une procédure d'arbitrage décourage Louis-Philippe Roy, 2e vice-président Photo : Radio-Canada

C’est pas drôle ce qui se passe sur le terrain. Des producteurs ne savent plus où mettre des porcs. On commence à être désespérés.

Selon lui, le nombre de porcs qui devraient être envoyés à l’abattoir de Vallée-Jonction avoisine les 180 000. Dans ce contexte, il supplie les deux parties de trouver une entente pour que ce conflit cesse.

D'après les informations d'Hadi Hassin et Colin Côté-Paulette