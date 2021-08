Saguenay met en vente le terrain de l’ancien concessionnaire PACO

La demande d'offres a été publiée le 23 août sur le Système électronique d'appels d'offres du gouvernement du Québec (SEAO).

Le terrain est situé au nord de la rue Jacques-Cartier Est et à l’est de la rue Sainte-Anne, dans l’arrondissement de Chicoutimi. La présente vente est faite sans garantie légale, aux risques et périls de l’acquéreur et le prix de départ est fixé à 419 000 $ , précise l'inscription.

C'est ce qu'a indiqué aussi le conseiller municipal du secteur, Simon-Olivier Côté, en soulignant qu'il doit s'agir d'un projet proposé et non seulement de l'achat du terrain. On fait un appel d'offres pour avoir un promoteur qui va venir faire un projet qui va s'inscrire dans le cadre de notre stratégie de revitalisation du centre-ville pour le numérique , a-t-il expliqué en entrevue vendredi.

Il sera possible pour un promoteur d'inclure une portion résidentielle dans son projet. Dans notre vision de développement, Saguenay aimerait pouvoir mixer différents services afin que les bâtiments, au rez-de-chaussée par exemple, accueillent des bureaux ou des commerces et que les étages subséquents soient réservés à des logements , a répondu par courriel Cindy Girard, attachée de presse du cabinet de la mairesse Josée Néron.

Le secteur numérique couvrira une superficie d'environ trois kilomètres carrés. Il s’étendra d’ouest en est de la zone ferroviaire au boulevard Saint-Paul et du nord au sud, du boulevard du Saguenay jusqu’à la rue Price , a-t-elle rappelé également.

Lors de l'annonce du 20 août, Québec a octroyé à Saguenay une aide financière de 10 millions de dollars pour décontaminer, mettre en valeur et réaménager des terrains au centre-ville de Chicoutimi.

C'est sur ce terrain que se trouvait l'ancien emplacement du concessionnaire PACO, démoli depuis. Photo : Radio-Canada / Chantale Desbiens

Acheté en 2010

Le terrain avait été acheté en 2010 sous l'administration de l'ancien maire Jean Tremblay. Le concessionnaire Paul Albert Chevrolet Oldsmobile (PACO) avait fermé ses portes à cet endroit en 2004 avant de déménager sur le boulevard Talbot. L'intention du maire Tremblay était de favoriser le développement du centre-ville.

Initialement, le terrain avait deux portions. Un lot, à l'ouest de la rue Sainte-Anne, comprenait un garage de mécanique.

En 2012, le terrain avait été vendu dans son entier pour réaliser le projet Les Terrasses de Sainte-Anne en deux phases. Une seule phase, celle commerciale, a été complétée sur la portion à l'ouest.

Le promoteur Marc St-Gelais faisait partie de ce projet. Il a mentionné vendredi que la seconde phase n'avait pas été réalisée, car, a-t-il affirmé, la Ville n'avait pas terminé la décontamination. Saguenay avait donc repris possession du lot non utilisé.

Le terrain serait aujourd'hui bel et bien décontaminé. On a eu un financement du gouvernement pour décontaminer des terrains. Donc, il y a eu des sondages, il y a eu des trucs pour s'assurer qu'il était bien décontaminé , a assuré Simon-Olivier Côté.

Le promoteur Marc St-Gelais a confirmé son intérêt de nouveau pour ce terrain. On regarde le dossier. On a fait venir les documents , a-t-il révélé.

Simon-Olivier Côté confiant

Même si l'annonce du pôle numérique se fait en toute fin de mandat, Simon-Olivier Côté croit fermement qu'il va se réaliser. Moi je pense que oui, tout le monde est mobilisé autour de ça , a partagé celui qui ne sera par contre pas de la prochaine élection.