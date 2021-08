Le sommet tenu par le SCFP s’est bien déroulé, mais l'éventualité d'une grève demeure

Le porte-parole du SCFPSyndicat canadien de la fonction publique , Simon Ouellette, a déclaré percevoir le sommet d’un bon œil .

Le premier ministre est un peu plus agréable à discuter à notre salle de négociation. On a réussi à avoir des dates de négociation pour la semaine prochaine , a-t-il expliqué.

Un employé de la fonction publique, Eric Ravelojaona, a dépeint le portrait de la situation actuelle.

Son syndicat a déjà entamé une procédure pour renouveler une convention échue depuis 2019. Il a expliqué que le processus s’était quelque peu arrêté avec la pandémie, mais que cela va mieux maintenant. Photo : Radio-Canada

On a mis la pendule à l’heure, les choses sur la table des négociations. Côté non monétaire, cela s’est bien déroulé, on a eu une bonne entente avec l’employeur.

Mais le côté monétaire, c’est là qu’on a eu un problème. C’est là qu’on est rendu , a-t-il ajouté.

Selon lui, le véritable enjeu relève du coût de la vie.

On ne peut plus fournir, on ne peut plus répondre à nos besoins au quotidien. Donc on demande une augmentation salariale dans l’équitabilité, dans tous les domaines. Une citation de :Eric Ravelojaona, employé de la fonction publique

Les représentants syndicaux demandent eux aussi à ce que le travail des ouvriers de la fonction publique soit reconnu, et que leur salaire augmente. Autrement, ils se déclarent prêts à déclencher un vote de grève.

On a 22 000 membres qui pourraient décider, demain matin, que si les négociations ne vont pas bien, ils pourraient décider d’aller en grève légale contre le gouvernement du Nouveau-Brunswick , a déclaré le secrétaire-trésorier national du SCFPSyndicat canadien de la fonction publique , Charles Fleury.

Le vice-président régional du SCFPSyndicat canadien de la fonction publique , Stephen Drost, a d’ailleurs affirmé qu’il y avait de bonnes chances que cela se produise.

128 millions $ pour soutenir les travailleurs en grève

Charles Fleury estime que la grève est une option que les travailleurs peuvent se permettre.

Il explique que le SCFPSyndicat canadien de la fonction publique est le plus grand syndicat au Canada, avec 700 000 membres au pays. Des cotisations syndicales sont placées dans une caisse prévue pour les grèves, qui sert notamment à soutenir les membres lorsqu’ils décident d’en faire une.

Ces fonds représentent 128 millions de dollars.

« C’est aussi important que les gouvernements pensent à cela. On a l’argent s’ils veulent nous affronter », a lancé Charles Fleury. Photo : Radio-Canada

Il garde toutefois espoir d’éviter ce scénario. Selon lui, les représentants syndicaux ont fait un bon travail pour présenter un argumentaire crédible et sérieux face au gouvernement provincial.

Si le gouvernement reconnaît cet argumentaire-là, ils n’auront pas d’autre choix que de dire qu'il faut bonifier les offres salariales qu’on a présentées jusqu’à maintenant , a-t-il soutenu.

Dans l’éventualité qu’aucun accord ne soit conclu d’ici le 7 septembre, des votes de grèves débuteront dans presque toutes les sections locales provinciales. Et la fonction publique pourrait tomber en grève générale dès la mi-septembre.

Que se passera-t-il en cas de grève ?

À la question de l’impact d’un oui à la grève, Stephen Drost a répondu que la province allait fermer .

Si vous ne pouvez pas nettoyer les écoles, vous ne pouvez pas nettoyer les hôpitaux...Cela aura un impact dévastateur sur cette province , a-t-il déclaré.

Selon Stephen Drost, la situation a atteint un point critique. Photo : Radio-Canada

Ces gens gagnent peut-être 35 à 40 000 dollars par an. Ils n'ont pas eu d'augmentation salariale depuis 10,15 ans , a renchéri Stephen Drost. Nous avons des travailleurs qui doivent aller dans des banques alimentaires pour nourrir leurs enfants .

Il souligne toutefois que le recours à une grève est la dernière chose que ces travailleurs veulent faire .

Alors que le sommet du SCFPSyndicat canadien de la fonction publique s’est terminé dans la joie et la camaraderie, les prochains jours ne seront pas de tout repos. La table des négociations avec le gouvernement Higgs reprendra mardi prochain.

Avec les informations de Jérémie Tessier-Vigneault