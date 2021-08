Il reste 2 postes d'administrateur à pourvoir au conseil d’administration de l'ACFA

La période de mise en candidature devait se terminer à 16 h vendredi. Elle est prolongée jusqu'au 30 août.

Elle sera ensuite prolongée au jour le jour, jusqu'à ce que le nombre requis de candidatures ait été reçu ou qu’une période de trois jours se soit écoulée.

Les postes qu'il reste à pourvoir sont un poste d’administrateur du territoire du Nord-Est et un poste d’administrateur du territoire du Nord-Ouest restent à pourvoir.

Si aucune candidature n’est reçue, le nouveau conseil d’administration provincial de l’ ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta devra proposer un candidat ou une candidate pour chaque poste disponible et cette personne sera déclarée élue.

La présidente sortante Sheila Risbud est la seule à se présenter pour son poste.

Selon M. McMahon, les candidats actuels qui se sont présentés seront acclamés le 3 septembre s'il ne se sont pas désistés d'ici là.

Le poste de présidence ainsi que 12 postes d’administrateurs, 2 par territoire et 4 non associés à un territoire, doivent être pourvus pour des mandats de 2 ans.

Voici la liste des candidatures reçues et certifiées : Présidence Sheila Risbud (Calgary) Territoire du Nord-Ouest Lalia Sheria Mpunga (Grande Prairie) Territoire du Nord-Est Claudie-Anne Lampron (Saint-Vincent) Territoire du Centre Anne-Marie Lizaire (Edmonton) et Patriciane Nankoua (Sherwood Park) Territoire du Sud Lesley Doell (Calgary) et Caroline Magnan (Calgary) Non associés à un territoire particulier Pierre Asselin (Edmonton), Adam Brown (Edmonton), Ali Rachid (Edmonton) et Mohamed Kammouss (Calgary)

Processus d’élection

Le président et les membres du conseil d’administration provincial sont normalement élus par suffrage universel, par bulletin secret. Les candidats ayant le plus de votes sont élus.

S’il n’y a qu’un seul candidat pour un des postes ouverts, ce dernier sera déclaré élu. Si aucune candidature n’est reçue, le conseil d’administration en place élira une personne.

Les élections se tiennent tous les deux ans depuis 2005.

Tout membre de l’ ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta ayant le droit de vote en date de l’élection peut se présenter comme candidat au conseil d’administration provincial de l’ ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta .

Le président de l’ ACFAAssociation canadienne-française de l'Alberta est élu pour un terme de deux ans et ne peut être réélu que deux fois consécutivement pour un maximum de trois mandats consécutifs.

Les administrateurs sont élus pour un terme de deux ans et il n’y a aucune limite quant au nombre de mandats consécutifs qu’ils peuvent exercer.

Pour voter, il faut être âgé de 16 ans et plus, résider en Alberta et être membre actif et à vie.