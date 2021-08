Des Afghans de Sherbrooke « impuissants », mais déterminés à aider leurs proches

Diana Azari, originaire de ce pays d'Asie, explique que tout ce qu'ils peuvent faire est appeler leurs familles pour prendre de leurs nouvelles et tenter de les rassurer.

Ils essaient de nous appeler au moins une fois par jour et on leur dit que ça va bien aller, qu'on est là pour eux, explique-t-elle. Chaque jour, on essaie de leur dire ne serait-ce qu'une petite parcelle d'information pour pouvoir dire : "Aujourd'hui c'est ça qu'on a fait pour pouvoir vous aider".

Je pense que ça leur fait du bien de savoir qu'il y a quelqu'un de l'autre côté de la ligne qui est là pour les écouter et qui est là pour leur faire des démarches. Une citation de :Diana Azari, Sherbrookoise d'origine afghane

De son côté, Moheebulnoor Muhiby, propriétaire du dépanneur Arya, tente de voir s'il existe une solution de rechange pour permettre à ses proches de sortir du pays.

Que ce soit à l'intérieur du commerce ou des amis, on s'appelle et on prend des nouvelles : "Puis, as-tu des nouvelles de tes cousins, de tes amis là-bas? Est-ce qu'ils sont sortis? S'ils sont sortis, c'est quoi le moyen qu'ils ont pris?" souligne l'homme d'origine afghane.

Des militaires bouleversés par la situation

La décision du gouvernement fédéral de mettre un terme à la mission d'évacuation frustre Marc Dauphin, un militaire retraité. S'il salue le travail effectué par les soldats canadiens, il aurait aimé que le gouvernement fédéral accélère le traitement des dossiers d'immigration au plus fort de la crise.

Les décisions militaires qui ont été prises ont été excellentes [surtout] de sortir jeudi quelques heures avant l'explosion, affirme-t-il. Le ministre Marc Garneau aurait toutefois dû entrer immédiatement en action et dire à son monde : "Là, on va sauter des étapes. Voici comment on va faire et on va faire preuve d'imagination, on va inventer quelque chose qui n'est pas dans vos petits livres de manuels d'Ottawa là."

Une marche en soutien à l'Afghanistan se tiendra dimanche au Marché de la gare de Sherbrooke.