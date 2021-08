La halte au Centre Robert-Guertin prolongée jusqu’en 2022

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais annonce, vendredi, le maintien de la halte au Centre Robert-Guertin jusqu’à la fin de l’année 2021.

Dans un communiqué, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais indique que cette annonce a été confirmée par la Ville de Gatineau, propriétaire du bâtiment, lors du comité interrégional en itinérance, vendredi matin.

Il nous fallait prendre une décision pour les prochains mois , a expliqué Renée Amyot, conseillère municipale du district de Limbour et présidente de la Commission Gatineau, Ville en santé.

Depuis décembre 2020, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais utilise la salle Jos Montferrand de l'aréna Robert-Guertin comme halte pour les personnes en situation d’itinérance.

Avec nos partenaires, nous avons convenu que le concept de halte est devenu un élément essentiel du continuum de services pour les personnes en situation d’itinérance , poursuit la conseillère Amyot. Oui, ces personnes ont besoin d’un refuge, ont besoin d’hébergements de stabilisation, de transition, mais toutes ces alternatives ne conviennent pas nécessairement à tout le monde et le concept de halte a été intégré au continuum.

La nouvelle entente conclue entre la Ville et le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais prévoit que la halte reste ouverte jusqu’au 31 décembre prochain.

On ne pouvait pas fermer la halte et que les personnes en situation d’itinérance se retrouvent sans alternative. Une citation de :Renée Amyot, conseillère municipale du district de Limbour et présidente de la Commission Gatineau, Ville en santé

Selon Mme Amyot, cette décision est d’autant plus justifiée qu’aucun local permanent pour la halte n’a été trouvé jusqu’à aujourd’hui.

Située dans le centre-ville de Gatineau, la halte chaleur/fraîcheur offre un endroit aux personnes en situation d’itinérance pour trouver des accompagnateurs pour les accueillir, les écouter et leur offrir un moment de répit. Une trentaine de personnes la fréquente quotidiennement.

Au départ, sa fermeture était prévue pour le 31 août.

Ça ne peut pas être une solution permanente , prévient toutefois la conseillère Amyot. D’abord, c’est un local qui n’est pas parfait, on va se le dire, ça convient pour une utilisation temporaire et de toute façon, il va y avoir des projets pour cet aréna, qui est lui-même en fin de vie et qui devra être démoli à un moment donné.

Des mesures supplémentaires pour éviter les incidents

Une attention particulière est accordée au prolongement de cette activité, alors que le 7 septembre prochain, le hockey sera de retour au Centre Robert-Guertin. Les Olympiques espèrent notamment s’y offrir des activités de commémoration de leur ancien domicile, cet automne.

Par courriel, la Ville de Gatineau assure que tel que planifié, toute la programmation, soit la saison des sports de glaces et les activités de commémoration, est maintenue. Il n’y a aucun changement et les mesures appropriées de cohabitation seront en place .

Les futurs utilisateurs de l’aréna ont été mis au fait du prolongement du service de halte, précise Mme Amyot.

On a identifié des moments dans la semaine où il pourrait y avoir des enjeux de cohabitation et nous allons mettre en place des interventions préventives pour éviter qu’il y ait des incidents.

La halte est ouverte 20 h à 8 h, en semaine, et de 16 h 30 à 8 h, la fin de semaine.

Il va y avoir une augmentation de la sécurité sur les lieux [...] on va aussi avoir une présence policière à l’ouverture et à la fermeture de la halte, car c’est le moment où il y a le plus de monde en même temps [...], dans l’optique de réduire la possibilité d’incidents , poursuit Mme Amyot.

Avec les informations de Rosalie Sinclair