Mise au point à propos d'un reportage sur L'île heureuse

Le journaliste accompagnait une personne qui avait l’autorisation de circuler sur les lieux et il a cru qu’il avait, lui aussi, cette permission. Par ailleurs, sur l’une des photos qui illustraient l’article, on pouvait voir, sur la façade extérieure de l’atelier, des œuvres auxquelles le peintre travaille actuellement et que Radio-Canada n’avait pas l’autorisation de publier. Nous avons retiré le reportage de notre site web dès que nous avons reçu cette information de la part de Marc Séguin. Nous comprenons l’impact que cette situation peut avoir sur l’artiste et sur sa démarche artistique et nous lui offrons nos plus sincères excuses.