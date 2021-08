Opioïdes : des intervenantes de Hamilton prônent la prévention pour les jeunes

En réponse au constat que des jeunes de 15 ans de Hamilton sont aux prises avec la toxicomanie, Olivia Mancini, Samm Floren et Kayla Crabtree, trois intervenantes dans les refuges de la région, ont formé un groupe pour aider à sensibiliser les jeunes aux opioïdes et aux surdoses.

Les drogues sont accessibles à tout âge. Ça n'arrive pas qu'aux adultes, ça peut arriver à tout le monde , affirme Mme Mancini.

Le groupe s'appelle Students Overdose Prevention and Education Network (SOPEN).

Contrairement à d'autres groupes qui font de la sensibilisation ou qui sont centrés sur le fait de ne pas consommer de drogue du tout, ce groupe tentera de prévenir la consommation de drogues en sensibilisant les jeunes et les étudiants.

Le groupe veut notamment discuter des drogues, de la manière de les utiliser en toute sécurité, de l'utilisation de la naloxone, des signes d'une surdose d'opioïdes et de la stigmatisation.

J'ai vu, assez souvent, des parents nous amener des jeunes de 18 ans en guise de punition, en disant qu'ils fumaient trop de cannabis à la maison, les jeunes se présentent sans information et sans savoir à quoi ressemblent les drogues, puis ils consomment du cristal meth, des drogues plus dures , déplore Mme Crabtree.

Environ 12 surdoses de jeunes par mois à Hamilton

La Ville de Hamilton a indiqué dans un courriel qu'au cours des six derniers mois, il y a eu en moyenne 12 surdoses présumées par mois parmi les jeunes.

Du 1er janvier au 15 août, les ambulanciers paramédicaux ont répondu à 530 cas présumés de surdose d'opioïdes chez des personnes de tous les âges dans la région.

En juin 2021, 92 interventions paramédicales pour des surdoses d'opioïdes ont eu lieu à Hamilton, il s’agit du nombre le plus élevé en un mois depuis 2017.

En juillet, il y a eu 75 surdoses présumées et du 1er au 15 août, il y en a eu 45.

Les surdoses sont en hausse dans la région de Hamilton. Photo : CBC

Au cours des deux derniers mois, il y a eu deux à trois appels par jour pour des surdoses d'opioïdes.

La Dr Elizabeth Richardson, médecin hygiéniste de la ville, affirme que les opioïdes ont entraîné une augmentation des visites aux services d'urgence, des hospitalisations, des surdoses et des décès liés aux drogues au cours des cinq dernières années.

Au mois de mars, 44 décès sont probables ou confirmés comme étant liés aux opioïdes.

Mme Richardson indique que la santé publique et les agences locales ont assuré une distribution continue et étendue de naloxone et de produits de réduction des méfaits au sein de la communauté pendant la pandémie.

Elle a ajouté que le programme de distribution d'aiguilles et de seringues de la ville a connu une augmentation de ses activités, en plus d'offrir des services de santé mentale pour les jeunes, des services de rue en santé mentale et des services pour d'autres dépendances.

Rami Safi, pharmacien et responsable des affaires professionnelles de l’Association des pharmaciens du district de Hamilton, affirme que la ville a besoin de plus de groupes comme SOPEN Students Overdose Prevention and Education Network .

Parfois, les adolescents ne veulent pas parler de consommation de drogue avec leurs parents, mais ils se retrouvent dans un cercle vicieux , explique-t-il.

Les conseils scolaires sont prêts à entendre parler du programme

Les conseils scolaires public et catholique de Hamilton ont tous deux déclaré qu'ils étaient prêts à entendre parler de SOPEN Students Overdose Prevention and Education Network . La santé publique a dit la même chose.

Mais les créatrices du programme s'attendent à une résistance de la part de certains parents, semblable à celle qu'a reçue le programme d'éducation sexuelle en Ontario en 2015.

Malgré tout, le groupe, qui est géré par des bénévoles, prévoit d'établir un groupe à but non lucratif et d'introduire son programme dans les écoles l'année prochaine.