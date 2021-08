À la Cité des Rocheuses de Calgary, le marché solidaire fait sa première rentrée

Ce vendredi, c’est la course folle, on reçoit justement les paniers de fruits et légumes, donc on est vraiment à la course, mais nous sommes très très heureux de participer à cette activité de notre communauté , s’enthousiasme Alejandra Aracena, coordinatrice du centre d’accueil de la Cité des Rocheuses.

Ce samedi, 75 familles comptant un total de 151 enfants seront au rendez-vous. Chacune d'entre elles recevra un panier de fruits et légumes ainsi que des sacs à dos remplis de fournitures scolaires.

On a remarqué le besoin de nos clients au cours de l’année, on a vu que les familles étaient inquiètes. Il y a eu beaucoup de demandes pour les banques alimentaires. Comme on a eu beaucoup de dons de la communauté sur le marché solidaire de l’année dernière, on s’est dit qu’on pouvait de nouveau aider les familles dans le besoin , explique Alejandra Aracena.

Depuis 2018, le marché solidaire se tient au mois de décembre à la Cité des Rocheuses. C’est la première fois qu’il a lieu au mois d’août, juste avant la rentrée scolaire.

L'année dernière au mois de décembre, 85 familles avaient reçu un panier de Noël lors du marché solidaire. Photo : Radio-Canada / Nassima Way

Soulager les familles

La coordinatrice du Centre d'accueil de la Cité des Rocheuses explique que le concept du marché solidaire a fusionné avec le programme de distribution de sacs à dos qui existe depuis plusieurs années.

C’est vraiment pour alléger le besoin des familles durant cette période qui en général représente un grand stress pour les parents. Il faut acheter la liste scolaire, des souliers, des manteaux et toutes les choses dont on a besoin quand c’est la rentrée. Imaginez donc quand on est dans le besoin et qu’on a plusieurs enfants , rappelle Mme Aracena.

Même si la plupart des bénéficiaires du marché solidaire sont issus de l’immigration, il y a des gens de tous horizons, insiste-t-elle. Elle ajoute que de nombreuses familles comptent des parents qui ont perdu leur travail durant la pandémie.

Des mesures sanitaires en place

Des mesures sanitaires seront mises en place ce samedi. Les bénévoles porteront des masques, la distribution aura lieu en extérieur et des cônes seront installés pour que les distances de sécurité soient respectées.

Le marché solidaire est organisé par la Cité des Rocheuses, le Centre d’appui familial, l’Église Sainte-Famille, le Réseau santé albertain et le Conseil scolaire Francosud.

Chacune des organisations a informé ses usagers de la tenue de cet événement. Les inscriptions étaient ouvertes jusqu’au début du mois d’août.

Il sera possible pour les personnes présentes samedi de s’inscrire pour le prochain marché solidaire qui aura lieu au mois de décembre.