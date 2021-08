1182 nouvelles places en garderie pour les tout-petits de l’Outaouais

Parmi les 9014 nouvelles places subventionnées en services de garde éducatifs à l'enfance au Québec, annoncées plus tôt cette semaine, 1192 d’entre elles serviront à la région de l’Outaouais.

En tout, ce seront 23 services de garde éducatifs à l'enfance de l’Outaouais qui se répartiront toutes ces nouvelles places, promises au cours des deux prochaines années.

Agrandir l’image  (Nouvelle fenêtre)  Les 1182 places réparties en 23 services de garde éducatifs à l'enfance en Outaouais. Photo : gracieuseté du Cabinet du ministre de la Famille

Je sais que le soupir de soulagement sera grand pour notre région , a lancé, vendredi, avec fierté Mathieu Lacombe, qui est à la fois le ministre de la Famille et le ministre responsable de l’Outaouais.

Non seulement ces services de garde de qualité favoriseront le développement de nos enfants, mais ils permettront aussi à de nombreux parents de la région de retourner sur le marché du travail et de continuer ainsi à contribuer à l'essor de notre économie locale et régionale.

Le député de Papineau a convenu qu’ il reste du travail à faire à cet effet, mais a assuré que son gouvernement met les bouchées doubles .

À ses côtés, ses homologues Robert Bussière, député de Gatineau, et Mathieu Lévesque, l’élu de Chapleau, ont également accueilli cette nouvelle avec enthousiasme.