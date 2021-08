COVID-19 : les données utilisées pour justifier les décisions de la province tardent

Les travailleurs de la santé et les détracteurs du processus décisionnel de l’Alberta dans la pandémie réclament la publication publique de ces données depuis l’annonce de la province de garder en place certaines restrictions sanitaires qui devaient être levées il y a à peu près un mois.

La médecin hygiéniste en chef de la province, Deena Hinshaw s’est excusée la semaine dernière de ne pas avoir publié l’information.

Aucune date n’a encore été décidée du côté de Services de santé Alberta pour rendre publiques ces données, affirme sa porte-parole Lisa Glover dans une déclaration transmise jeudi à CBC/Radio-Canada.

Dre Hinshaw s’engage à communiquer le modèle de données [...] dans un futur proche , assure-t-elle.

Nous sommes dévoués à la transparence et avons fourni aux Albertains le plus de données et d’informations possible tout au long [de la pandémie de] COVID-19 , ajoute Lisa Glover.

Services de santé Alberta n’a pas répondu aux questions quant aux causes de ce délai continu. L’agence de santé publique a cependant ajouté que l’équipe de la médecin hygiéniste en chef poursuit son travail pour donner plus d’informations.

Retard inacceptable

L’urgentologue à l’Hôpital Royal Alexandra d’Edmonton, Shamza Mithani, a qualifié vendredi ce retard d'inacceptable.

Selon elle, ce manque de transparence mine la confiance du public envers les capacités de gestion pandémique de l’Alberta.

Si les données sont suffisantes pour [la Dre Deena] Hinshaw pour prendre des mesures extraordinaires... je m’attends à ce que les données soient très convaincantes , fait-elle savoir. Cela me fait certainement douter de la force des preuves.

La médecin hygiéniste en chef devait dévoiler les chiffres jeudi dernier à un forum avec le personnel de santé de première ligne, mais a déclaré avoir besoin de plus de temps afin de finir de synthétiser les preuves.

Je suis désolé que ça ne soit pas disponible , a-t-elle déploré durant la session virtuelle alors que ses pairs la critiquaient de manquer de transparence.

Malheureusement, ce n’est pas quelque chose que je peux faire par moi-même [...] nous ne pouvons pas diffuser [cette information] sans passer à travers tous les processus requis par le gouvernement , a-t-elle dit.

Avec les informations de Wallis Snowdon