L'ex-député péquiste Jérôme Proulx est décédé

Cet homme de lettres, qui a notamment enseigné la littérature au Collège Saint-Jean de 1957 à 1966, a représenté les électeurs de cette circonscription de la Montérégie pendant une douzaine d'années, d'abord sous la bannière de l'Union nationale (UN), puis sous celle du PQParti québécois .

Jérôme Proulx a d'ailleurs été parmi les premiers péquistes au Parlement. Élu député de l'UN en 1966, il a quitté le parti en grande pompe avec trois de ses collègues en novembre 1969 pour protester contre le projet de loi 63, puis a rejoint les rangs du PQParti québécois , six mois avant les élections générales.

Battu en 1970 et en 1973, M. Proulx a finalement remporté son pari en 1976 aux côtés de René Lévesque, toujours dans la circonscription de Saint-Jean. Il a été réélu en 1981 avant de s'incliner en 1985 face à son adversaire libéral.

Jérôme Proulx a joué un rôle important dans le gouvernement de René-Lévesque : il a œuvré comme whip en chef de 1976 à 1979, puis comme adjoint parlementaire au ministre des Affaires culturelles de 1980 à 1984.

Jérôme Proulx (au centre) a été le premier député péquiste de Saint-Jean, avant Roger Paquin (à droite), qui a siégé à l'Assemblée nationale de 1994 à 2003, et Dave Turcotte (à gauche), en poste de 2008 à 2018. Photo : Dave Turcotte

Mais sa contribution à la société québécoise ne s'est pas arrêtée là.

En 1971, alors qu'il renouait avec l'enseignement, M. Proulx a publié aux éditions Parti pris l'essai Le panier de crabes, une expression pour qualifier le comportement des plus hauts membres de l'UN. Puis, en 1974, il a lancé un mouvement visant à rendre l'enseignement de l'histoire obligatoire.

Souverainiste convaincu, Jérôme Proulx a imité plusieurs ministres et a brièvement quitté le gouvernement du PQParti québécois à la fin de 1984 pour protester contre le « beau risque ».

Il a été, après sa carrière en politique, consultant et analyste pour la commission Bélanger-Campeau, qui avait reçu le mandat d'étudier et d'analyser le statut politique et constitutionnel du Québec et de formuler, à cet égard, des recommandations à l'Assemblée nationale.

Nous adressons toutes nos condoléances à sa famille , a tweeté le Parti québécois, vendredi.