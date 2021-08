Élections : en quoi le Manitoba est-il différent des autres provinces des Prairies?

En politique fédérale, le Manitoba se démarque de l'Alberta et de la Saskatchewan. Des facteurs économiques, sociologiques et géographiques peuvent expliquer la mixité politique de la province par rapport à ses voisines, selon des politologues.

À la dissolution de la Chambre des communes, les conservateurs détenaient 7 sièges au Manitoba, les libéraux, 4 et le Nouveau Parti démocratique (NPD), 3. En Saskatchewan et en Alberta, les conservateurs détenaient presque toutes les circonscriptions, à l'exception d'Edmonton-Strathcona, détenue par le NPD.

Au Manitoba, il y a une culture politique teintée d'une certaine modération politique importante. [..] On évite les grandes envolées politiques d'un côté où de l'autre, si bien que libéraux, néo-démocrates et conservateurs peuvent faire des gains plus importants lors d'une élection, mais jamais on ne voit un parti disparaître de la carte , explique le professeur de science politique au Campus Saint-Jean de l'Université de l'Alberta Frédéric Boily.

M. Boily note, entre autres, que la stabilité économique du Manitoba fait que le paysage politique fluctue dans la modération, comparativement aux autres provinces des Prairies. L'économie de l'Alberta et de la Saskatchewan est principalement basée sur les ressources naturelles des énergies fossiles, tandis que celle du Manitoba est plus diversifiée.

Il y a moins de facteurs qui peuvent créer de l'anxiété économique, comme c'est le cas en Alberta et en Saskatchewan, ce qui fait qu'on change radicalement sur le plan politique. Les changements politiques se font graduellement , explique-il.

Frédéric Boily ajoute que les libéraux ont eu leur moment de gloire au Manitoba pendant les mandats de Jean Chrétien, puis cela a été au tour des réformistes et des conservateurs, alors que la carte électorale est maintenant morcelée, avec une pluralité de partis qui se partagent les circonscriptions.

Frédéric Boily, professeur de sciences politiques de l’Université de l’Alberta Photo : Radio-Canada

Les cols bleus du Manitoba sont différents de ceux de l'Alberta

Professeur de science politique à l'Université du Manitoba, Christopher Adams affirme que la province compte une plus grande proportion de travailleurs manufacturiers qui votent traditionnellement pour le NPDNouveau Parti démocratique .

En Alberta, ceux qui sont impliqués avec l'industrie du pétrole ont plus une orientation libertarienne, une sorte de Texas du Nord. Les cols bleus du Manitoba sont différents de ceux de l'Alberta , remarque-t-il.

Les deux politologues estiment que la diversité de la population manitobaine joue un rôle dans sa diversité politique. M. Boily mentionne notamment la présence francophone plus importante au Manitoba que dans le reste des Prairies.

La présence des francophones à Winnipeg est plus importante en pourcentage. Leur présence historique remonte à plus loin. Ça vient brouiller les cartes d'une manière plus importante que ça peut le faire en Alberta, à Edmonton. La présence francophone [à Edmonton] n'a pas un poids politique, en termes de pourcentage, aussi important qu'à Winnipeg dans certaines circonscriptions , indique dit-il

M. Adams renchérit en disant que l'impact de l'immigration provenant de l'Europe de l'Est peut faire basculer l'élection.

Historiquement, les Européens de l'Est votent pour le NPDNouveau Parti démocratique . Il y a aussi certains Européens de l'Est qui détestent la gauche et vont voter conservateur. Ils vont dans différentes directions, dépendamment de ce qui s'est passé dans leur pays , dit-il.

La forte présence autochtone au Manitoba avantage également le NPDNouveau Parti démocratique , dit-il. Selon M. Boily, ces questions devraient être présentes dans les débats.