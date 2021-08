Pauline Lameboy sera candidate du NPD dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-Eeyou

Pauline Lameboy, une femme crie de Chisasibi, tentera de se faire élire sous les couleurs du Nouveau Parti démocratique (NPD).

Il y a 10 ans, quand Jack Layton [ancien chef du NPD] avait lancé son message de travailler AVEC les Autochtones et non pas POUR les Autochtones, ça, c’est venu me chercher. C’était la première fois que j’entendais quelqu’un au niveau politique dire ça. Et quand Roméo Saganash a été élu, j’étais vraiment fière parce que c’était la première fois qu’un Eeyou avait un siège et je me suis sentie très représentée , explique Mme Lameboy, qui souhaite poursuivre le travail entamé par le député néo-démocrate Roméo Saganash entre 2011 et 2019.

On est en 2021, c’est assez. On a des êtres humains, on a besoin d’être entendus, on a besoin d’être vus, au niveau régional, provincial et fédéral , ajoute Mme Lameboy qui assure bien connaître l’ensemble de la circonscription. Elle a résidé trois ans à Val-d’Or pour obtenir un baccalauréat en administration.

Pauline Lameboy travaille présentement au sein d’un organisme qui vient en aide aux femmes cries. Elle a aussi cofondé un organisme de soutien pour les personnes atteintes de cancer à Chisasibi.

Ses dossiers prioritaires seront l’accès à la propriété et l’amélioration du réseau cellulaire.