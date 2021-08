Les Maryann : un boys band des années 2020

Nostalgie des années 1990 et volonté de se libérer de certaines étiquettes sont au cœur du groupe Les Maryann. Samuel Wagner, Pierre-Hervé Goulet et Dominic Pelletier deviennent Sam, PH et Dom lorsqu’ils enfilent leurs vêtements pastel.

C’est un peu une manière de sortir notre côté sucré et de ne pas avoir peur de l’assumer , explique PH. Ses collègues abondent aussi dans ce sens. On peut aussi faire des choses qu'on n'aurait pas eu le droit de faire. Sourire, danser... avoir trop de fun pour la ligue , ajoute Dom. Avec la COVID, on s’est dit "Let’s go!", un peu de positif, un peu de rayons de soleil.

Il est vrai que leurs projets musicaux précédents s’inscrivent dans une tendance un peu plus sérieuse . Le groupe Floes de Samuel Wagner propose une musique introspective et planante. Pierre-Hervé Goulet joue avec les mots, s'inspirant de la chanson française. Dominic Pelletier, lui, s'époumone afin d'enterrer les rythmes de guitare électrique et la batterie du groupe rock Caravane.

Avec Les Maryann, les trois musiciens plongent à pieds joints dans la pop. La formation embrasse les codes de ce style avec la toute première chanson du groupe intitulée Mireille. Harmonies vocales, correcteur automatique de voix (Auto-Tune), vêtements agencés, chorégraphies : le trio n’a laissé aucun détail de côté.

Même si tout est nouveau, autant le style musical que leur collaboration, une chimie s’est rapidement développée.

On s’est rendu compte qu’on se complétait vraiment bien à trois. Une citation de :Samuel, membre des Maryann

Avec les forces de chacun, les compositions avancent rapidement.

Apprendre à danser

L’apprentissage des chorégraphies n'a cependant pas été de tout repos! Aucun n’avait la danse dans son bagage de performeur. Moi et PH, on a vraiment eu de la misère au début! avoue Sam. Pas question de laisser de côté cet élément si important de l'arsenal du boys band.

Sous peu, ils publieront la chorégraphie entière de la chanson Mireille sur les réseaux sociaux. Ils inviteront le public à l’apprendre et à filmer leur performance maison.

Les Maryann continuent de travailler sur des chansons en studio. Un album devrait paraître en 2022.