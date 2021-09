Des enseignants de la diversité peinent à faire reconnaître leurs compétences

Refus du certificat de qualification, lenteur du processus de reconnaissance des diplômes postsecondaires, impact salarial et mental, certains ont même choisi de quitter l'Ontario pour enseigner ailleurs.

N’Drin Lokofo Constantin, diplômé de la faculté d’éducation à l’Université Laurentienne, affirme que sa demande de certification d’enseignant a été refusée par l' OEEOOrdre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario .

Un grade universitaire de premier cycle d’une durée d’au moins trois ans fait partie des exigences académiques pour obtenir l’autorisation d’enseigner. Or, l’Ordre ne reconnaît pas son baccalauréat de quatre ans.

Je suis consterné. Je suis abattu , dit-il. Je suis un immigrant qualifié. Il affirme que ses diplômes postsecondaires ont passé le processus de qualification de l’immigration y compris ceux de la World Education Services, qui s’occupe de la vérification des titres pour la Laurentienne.

J’ose croire que ce n’est pas du racisme systémique, mais ça m’en a tout l’air. Une citation de :N’Drin Lokofo Constantin, enseignant

Voulant faire appel de la décision de l’ OEEOOrdre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario , Constantin affirme que des cas comme le sien sont courants.

L’évaluation des titres par World Education Services (WES) consiste à comparer les réussites scolaires aux normes applicables dans un établissement postsecondaire canadien. Ce rapport permet à l’Université Laurentienne de bien comprendre les études antérieures et d’accorder des équivalences. L'Université Laurentienne exige une évaluation cours par cours pour toutes les admissions aux cycles supérieurs.

De son côté, Henri Joël Seka doit aussi composer avec la lenteur du processus de qualification d’enseignant. Je ne sais pas à qui m’adresser, qui appeler. Il n’y a aucune structure pour vérifier à quel niveau se trouve mon dossier , dit-il.

Cela est vraiment pour moi une source de stress, une source d’ennui. Une citation de :Henri Joël Seka, enseignant au primaire

Henri a été enseignant en Côte d’Ivoire pendant plus de 14 ans. Afin d'enseigner ici, il a dû intégrer le programme en éducation à la Laurentienne.

Il attend son certificat de qualification et d'inscription pour devenir enseignant qualifié depuis 1 an et demi , assure-t-il. J’ai déposé tous mes documents avant même la COVID-19, et jusqu’à présent, je suis toujours en attente .

Pour lui, l’ordre devrait intervenir plus rapidement au niveau du recrutement des potentiels candidats à la formation d’enseignant. Cela éviterait de faire des années d’études en éducation si, contrairement aux autres institutions, l’Ordre refuse nos diplômes étrangers . Il explique que cela pourrait éviter à d’autres immigrants comme lui de se retrouver en situation précaire après leurs études pour devenir enseignants. Ça n’arrive qu’à nous, les immigrants.

Henri Joël Seka a choisi d'étudier pour devenir enseignant en Ontario plutôt qu'au Québec où la formation dure 4 ans. Photo : Henri Joël Seka

Henri affirme aussi être en contact avec d’anciens camarades qui ont les mêmes diplômes que lui et qui sont aujourd’hui reconnus en tant qu’enseignants par l’Ordre. Il explique que ces derniers ont aussi été confrontés au même problème et s’en sont sortis. Il se demande pourquoi l’Ordre ne se sert pas de ces antécédents pour simplifier le processus de traitement des demandes.

Par ailleurs, les deux enseignants se plaignent du manque d’information et d’accompagnement de l’Ordre au cours du processus de traitement de leur demande.

L’Ordre défend sa position

Pour obtenir la qualification d’enseignant, L’ OEEOOrdre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario affirme que son processus de reconnaissance est différent de celui de WESWorld Education Services , sans toutefois préciser comment. Cependant, l’Ordre reconnaît aussi que les organismes qui produisent des rapports d’évaluation de diplôme, tel que WESWorld Education Services , respectent généralement les mêmes normes sur la reconnaissance et les pratiques exemplaires internationales.

Pour ce qui est de la durée de traitement, l’ OEEOOrdre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario explique qu’une fois tous les documents et les droits requis sont reçus, il est possible de traiter les demandes et de rendre une décision dans les 120 jours.

Ce délai peut s’allonger selon le volume de demandes d’inscription, du besoin d’informations supplémentaires auprès des autorités, des institutions et des postulants. Par exemple, plus récemment, des changements à notre système, la pandémie, et une hausse du volume d’inscription ont contribué à des retards , souligne l’agente de communication de l’Ordre, Gabrielle Barkany.

Aussi, l'Ordre ajoute que son processus de traitement des demandes de certification d’enseignant est séparé et indépendant du processus de recrutement ou d’administration des universités.

Être formé en Ontario et enseigner au Manitoba

N’Drin Lukofo Constantin enseigne au niveau élémentaire dans une école francophone à Winnipeg. En Ontario, il n’y a que des postes de suppléances au début, donc j’ai déménagé toute ma famille à Winnipeg. J’ai préféré saisir un poste à temps plein , dit-il.

Dans les médias, on apprend qu’on cherche des enseignants. Les gens finissent leur formation. Ils sont qualifiés et on ne leur offre pas de poste. Une citation de :N’Drin Lukofo Constantin, enseignant

Au Manitoba, un brevet d’enseignement provisoire lui est octroyé, ce qui lui permet d’être titulaire d’une classe et de bénéficier de certains avantages sociaux comme l’assurance-emploi durant la période de fermeture des écoles, l’été. Avantage que la suppléance n’offre pas , explique-t-il.

Toutefois, le brevet provisoire d’enseignement lui a été délivré sous réserve d’obtention du certificat de qualification délivré par l'Ordre des enseignantes et des enseignants de l'Ontario.

L’enseignant craint à présent que le refus de la certification d’enseignant de l’ OEEOOrdre des enseignantes et des enseignants de l’Ontario ne lui fasse perdre son emploi.

Même son de cloche du côté de Henri Joël Seka. Il affirme avoir choisi le Manitoba parce qu’à Toronto, il aurait travaillé comme suppléant et pour lui ce serait désavantageux. La vie d’un suppléant… on l’appelle s’il y a un besoin dans une école. Il n’a pas de contrat d’enseignant .

En attendant la reconnaissance de l’Ordre, il craint que la commission scolaire où il travaille actuellement ne fasse plus de démarches pour lui obtenir un brevet d’enseignant qui lui permettrait de garder son poste au Manitoba. Je ne sais pas si le conseil qui m’a embauché va toujours avoir cette délicatesse .