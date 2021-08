Neuf rentrées scolaires sous un même toit

De la cadette, Éliros, 6 mois, à l’aîné, Zakaël, 16 ans, tout son clan se prépare pour la rentrée. C’est go, go, go, la garderie et l’école! Ça fait deux semaines qu’on a commencé [à prendre le rythme de] la routine de la rentrée , souligne la trentenaire.

Marie-Ève Beauchamp a eu quatre enfants avec un premier conjoint : Zakaël (16 ans), Mayria (14 ans), Kathany (12 ans) et Alexyane (10 ans). Depuis, elle a refait sa vie avec le papa de Stéphalie (8 ans), Tommy (5 ans), Olivier (2 ans) et Éliros (6 mois).

La Gatinoise Marie-Ève Beauchamp et sa plus jeune fille, Éliros. Photo : Avec la gracieuseté de Marie-Ève Beauchamp

Ayant elle-même grandi dans une grande famille, Marie-Ève sait depuis qu’elle est toute petite qu’elle veut plusieurs enfants.

Je suis la 5e d’une famille de 11 enfants, alors j’ai été élevée là-dedans , raconte-t-elle. J’aime l’amour que ça apporte dans la maison. Il n’y a rien qui m’apporte plus que d’avoir des enfants [et] je ne me verrais pas vivre sans eux.

Mon neveu m’a demandé pourquoi j’avais autant d’enfants. Je lui ai répondu : "Si je te donne de l’argent, et que je t’en redonne, et que je t’en redonne, vas-tu finir par me dire que tu n’en veux plus? Non? Pour moi, c’est ça, les enfants. [Et] l’amour que ça m’apporte, c’est plus que de l’argent". Une citation de :Marie-Ève Beauchamp, maman de huit enfants

Discipline et organisation

L’organisation est essentielle au sein de la famille. « Chacun des [huit] enfants a son espace et sa routine », explique Marie-Ève Beauchamp. Photo : Radio-Canada / Jhade Montpetit

Évidemment, une famille aussi nombreuse nécessite de la discipline et de l’organisation. Je n’étais pas nécessairement désorganisée [avant], mais je suis tombée enceinte à 18 ans. J’ai créé ma vie [autour de] l’organisation familiale , fait valoir la maman.

Tout le monde doit donc mettre la main à la pâte : Stéphalie s’occupe du ménage du salon; Kathany de la cuisine; et Mayria, des salles de bain, entre autres. Leurs tâches ménagères changent souvent.

Pour moi, une grosse famille, c’est une société. Si on veut des adultes qui sont travaillants, on doit commencer tôt avec les enfants , croit-elle. Même quand je leur demande quelque chose qui ne leur tente pas, ils vont le faire pour m’aider et je les remercie pour ça.

Je me lève le matin et je suis fière d’eux. J’ai des enfants doux, gentils, respectueux, et ils le savent. Je [le] leur dis régulièrement et je trouve ça important. Une citation de :Marie-Ève Beauchamp, maman de huit enfants

Entre amour et chamailles

L’aîné, Zakaël, aujourd’hui âgé de 16 ans, était le seul garçon de la famille jusqu’à l’âge de 11 ans. Photo : Avec la gracieuseté de Marie-Ève Beauchamp

Le quotidien n’est toutefois pas toujours rose. Il y a des chicanes chaque jour , ricane Kathany, qui s’apprête à faire son entrée au secondaire.

Pour l’aîné, Zakaël, le début de l’adolescence a été une période plus difficile. Jusqu’à l’âge de 11 ans, l’adolescent aujourd’hui âgé de 16 ans a été le seul garçon de la famille, avec quatre petites sœurs.

Je ne voyais pas vraiment mes amis. Je voulais qu’ils viennent à la maison, mais il y avait juste des filles , raconte-t-il. Je n’avais pas non plus une chambre [à moi] comme je voulais [et] il y avait beaucoup de rénovations.

Ajout de chambres à coucher, agrandissements dans la maison et achat d’un véhicule à 12 passagers : avoir huit enfants sous un même toit impose bon nombre d’ajustements... et de dépenses.

Puisque j’ai déjà vécu moi-même dans une grosse famille, je me suis déjà mise dans la tête que certaines choses ne seront pas possibles [en ce moment, comme] faire un voyage , mentionne la Gatinoise de 36 ans. Mais on fait des activités et je pense que les enfants sont reconnaissants. [...] Je me priverais pour eux [pour qu’ils soient heureux] sans problème.

Huit enfants, bientôt neuf ?

Avec l’été qui se termine, la famille retrouve graduellement la routine de la rentrée. Photo : Radio-Canada / Jhade Montpetit

Bien qu’elle n’ait pas pris de décision pour l’instant, Marie-Ève ne ferme pas la porte à l’idée d’avoir un neuvième enfant. Je me dis que si la vie me le donne, c’est qu’il y a un défi que je suis capable d’accomplir [pour me] faire grandir , fait-elle valoir.

C’est comme un bébé qui grandit : il a mal aux os. Ça fait mal, grandir. La croissance, c’est supposé faire mal. Pour moi, quand tu as des défis, ça fait mal sur le coup, mais tu grandis de ça. Une citation de :Marie-Ève Beauchamp, maman de huit enfants

Entre-temps, ses fils et filles grandissent, eux aussi. Marie-Ève sait qu’un jour la maison se videra tranquillement.

J’accepte les étapes de la vie, [mais] je ne suis pas pressée de les voir partir. Mon cœur de maman aime avoir ses enfants , dit-elle. Je profite de ces beaux moments-là avec eux.

Avec les informations de Jhade Montpetit pour l'émission Les malins