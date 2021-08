Michel Angers sollicite un 4e mandat

Le maire sortant souhaite rejoindre les jeunes en parlant de lutte aux changements climatiques. Comme le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat nous a bien indiqué : ce sera le débat. Pas dans deux ans, pas dans trois ans, dans quatre ans, on a commencé tout de suite , a-t-il déclaré en conférence de presse. Il promet un plan à ce sujet en septembre.

Après la perte de grandes entreprises, la Ville a longtemps mis l’accent sur la création d’emplois. Le développement économique demeure une priorité pour Michel Angers, mais il est conscient que pour y parvenir, Shawinigan doit également attirer la main-d’œuvre nécessaire.

C’est un combat de tous les instants. On a fait le tour de l’ensemble de nos entreprises, de nos groupes, de nos organisations pour voir quels sont leurs besoins comme tels de main-d’œuvre , affirme monsieur Angers. À elle seule, la nouvelle usine de Taïga doit recruter 300 employés.

Le maire compte également parler de qualité de vie à Shawinigan pendant sa campagne, ce qui permettra selon lui d’attirer plus de travailleurs. Il souligne au passage que la question du logement est un enjeu.

Il n’y a plus de maisons à vendre, il n’y a plus de logements. On est en crise de maisons, on est en crise de logements. Donc, on attire des gens de partout , souligne le maire.

D’ailleurs, Michel Angers souligne que le développement social et communautaire continue d’être au coeur de ses préoccupations. Le magistrat complète douze années de mandat à la tête de la Ville.

Avec les informations de Magalie Masson