Un fanatique reproduit en 3D la carte de Grand Theft Auto V

Pour recréer le lieu fictif de San Andreas à l’échelle, Dom Riccobene a utilisé une imprimante 3D, des logiciels de cartographie et un script maison afin de mesurer l’élévation dans le jeu. Il a également eu recours à une modification (mod) du jeu pour retirer les cours d’eau de la carte et obtenir une meilleure précision.

En tout, quelque 500 millions de points de données ont été récoltés, puis appliqués en coordonnées GPS. L’objectif était de créer des paramètres de longitude, de latitude et d’élévation, un processus long et complexe.

Le sculpteur de données a dû assembler 24 tuiles nécessitant quelque 24 kg de plastique et représentant chacune 2 km2 du jeu. L’imprimante 3D a travaillé pendant 125 heures.

L’adepte de jeux vidéo a documenté son passe-temps sur les réseaux sociaux, cumulant des dizaines de milliers de vues.

Dom Riccobene a plusieurs projets d’impression 3D en tête, dont le monde du jeu Red Dead Redemption 2 et celui de The Legend of Zelda: Breath of the Wild.