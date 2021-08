Des services réduits pendant deux semaines à la pouponnière de Sept-Îles

Les nouveau-nés ayant besoin de soins intensifs prolongés en néonatalogie devront être transférés vers un centre hospitalier plus gros, comme le CHULCentre hospitalier de l'Université Laval de Québec.

Les accouchements pourront tout de même avoir lieu à l'hôpital de Sept-Îles, mais les femmes ayant une grossesse à risque, dont le nouveau-né pourrait nécessiter des soins intensifs, feront l’objet d’une évaluation et seront transférées, si nécessaire, dans un autre établissement , indique le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux .

Seulement une petite proportion des naissances à l'hôpital de Sept-Îles pourraient être affectées par la rupture de service au centre mère-enfant, précise le chef de service centre mère-enfant et pédiatrie à l'hôpital de Sept-Îles, Marc-André Cody.

C’est l’unité qu’on ouvre seulement en cas de besoin et actuellement, c’est moins de 1 % des grossesses qui peuvent nécessiter ces soins-là. Parfois c’est seulement pour quelques heures, le temps que le bébé prenne du mieux et le transfert n’est pas nécessaire dans ce cas là. On est seulement à quelques cas par année, ce sont des exceptions qui utilisent ce service , soutient M. Cody.

En cas de transfert d'un nouveau-né, la mère pourra accompagner son enfant à bord de l'avion-ambulance. Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux indique que selon la situation, le père sera transféré sur un vol commercial pour rejoindre sa famille conformément à la politique de transport de l'organisation.

Certaines femmes enceintes avec des grossesses risquant de grandes complications pourraient être transférées vers un grand centre avant leur accouchement. Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux n'a pour l'instant identifié aucune femme enceinte à qui cela s'appliquerait.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux affirme multiplier les démarches afin de combler tous les quarts de travail.

Un stress de plus pour les futures mamans

De son côté, la directrice de l'organisme À la source de Sept-Îles affirme qu'il s'agit d'une situation qui peut ajouter du stress pour les mères de la région de Sept-Îles et de l'est de la région qui accouchent à l'hôpital de Sept-Îles.

À la Source, offre notamment de l'hébergement pour les mères de l'est de la Côte-Nord qui viennent accoucher à Sept-Îles. Les femmes qui habitent à Sept-Îles et ses alentours, mais également les femmes de la Basse-Côte-Nord, de la Minganie et de Fermont accouchent généralement à l'hôpital de Sept-Îles.

Julie Rousseau, la directrice de l’organisme, affirme que son organisme va accommoder les mères qui seront confrontées à cette situation.

Ça rajoute un stresse de plus et c’est sûr que nous, À la Source, dans le cas où ça arriverait, on va faciliter du mieux qu’on peut en laissant le matériel qu’ils veulent laisser derrière. On va leur laisser leur chambre. On va vraiment les accommoder du mieux qu’on peut. Mais c’est vraiment un stresse que ça crée , commente Mme Rousseau.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux indique qu’en moyenne 10 à 12 accouchements par semaine ont lieu à Sept-Îles.

