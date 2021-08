Construire des logements abordables à la place des propriétés saisies par Winnipeg

Le conseiller municipal de Saint-Boniface, Mathieu Allard, propose que les propriétés saisies par la Ville de Winnipeg pour impôts fonciers non payés soient offertes en priorité à des organismes à but non lucratif ou aux agences qui construisent des logements abordables.

Le conseiller a soumis une motion en ce sens qui sera débattue la semaine prochaine. Selon Mathieu Allard, ces organismes pourraient ainsi acquérir les propriétés pour 1 $ symbolique, ou encore en payant la valeur des impôts dus à la ville.

Dans le cas où les organismes doivent payer la valeur des impôts, cela n'a aucun effet sur le budget municipal. Ce sont des taxes auxquelles la Ville s'attendait et qui n'ont pas été payées , note-t-il.

Mathieu Allard, conseiller municipal de Saint-Boniface Photo : CBC / John Einarson

Il estime aussi que même si les organismes doivent s'acquitter du montant de l'impôt impayé, l'option serait, au final, beaucoup plus intéressante pour eux.

J'espère que la motion va passer et qu'on pourra voir des logements abordables sur ces sites délaissés , note Mathieu Allard.

Réduire le nombre de sans-abri

Si sa motion est adoptée, le conseiller municipal de Saint-Boniface pense qu'elle contribuerait à résoudre en partie le problème des sans-abri à Winnipeg.

On voit que l'itinérance devient de plus en plus un problème majeur à Winnipeg et le logement abordable est une des solutions pouvant résoudre divers problèmes sociaux, en ayant une adresse fixe , explique-t-il.

Josh Brandon du Conseil de planification social de Winnipeg Photo : Radio-Canada / Megan Goddard

Le directeur par intérim du Conseil de planification social de Winnipeg voit d'un bon oeil l'initiative du conseiller de Saint-Boniface. Selon Josh Brandon, plus de 1500 personnes vivant dans les rues de la capitale manitobaine et environ 30 000 autres habitent dans des logements non abordables.

Il pense que l'adoption de la motion aura un effet positif. Si Winnipeg peut apporter sa contribution en adoptant cette motion, les autres niveaux de gouvernements pourraient aussi aider. Il y aurait alors un effet démultiplicateur , indique-t-il.

Josh Brandon affirme que le recensement des sans-abri à Winnipeg mené il y a trois ans a démontré l'existence d'un lien direct entre l'itinérance et le prix des logements.

Il y avait beaucoup de personnes qui disaient que c'était le coût du logement qui les a mis en situation d'itinérance.

Il est optimiste et pense que la motion sera adoptée, car d'après lui, tous les conseillers et le maire de Winnipeg, Brian Bowman, veulent trouver une solution à cette crise de logements abordables à Winnipeg.

La motion fera l'objet de débats le 1er septembre au Comité Riel. Par la suite, elle sera soumise aux membres du Comité permanent sur la propriété et le développement.