Des passionnés veulent offrir du réconfort avec leurs animaux de ferme à Val-d'Or

Kenny Ross et Amelia Keesman travaillent sur un projet de ferme de zoothérapie et de refuge pour animaux de ferme en Abitibi-Témiscamingue.

Ils sont déjà entourés d’une cinquantaine d’animaux sur leur fermette située dans le quartier Sullivan à Val-d’Or. Presque tous ces animaux, soit des chèvres, des oies, des canards, des poules ou des lapins, ont été secourus ou abandonnés.

Ça a commencé par mon désir d’être entourée d’animaux, parce que j’ai toujours vécu sur une ferme, raconte Amélia Kessman. On a trouvé des animaux qui avaient besoin d’aide et c’est comme ça qu’on a commencé une sorte de refuge. On leur permet de vivre paisiblement leur vie jusqu’à leurs derniers jours.

Le couple habite dans le quartier Sullivan à Val-d'Or, mais souhaite aménager ses installations ailleurs dans la région. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

En parallèle, l’enseignante d’anglais a pu constater les bénéfices et le réconfort que peuvent apporter les animaux qu’elle amenait parfois dans sa classe. D’où l’idée de développer leur projet de La Petite fermette du mieux-être.

On aimerait pouvoir aider toutes sortes de clientèles, comme des personnes handicapées, des aînés ou encore des enfants ayant des troubles de comportement, précise-t-elle. On ne veut pas une ferme où les gens viennent juste passer une heure avec les animaux pour le plaisir. On veut bâtir des programmes spécifiques et spécialisés, animés par des professionnels que nous embaucherons, comme des psychologues ou des travailleurs sociaux.

On veut que ça devienne un endroit de repos pour les gens. Introduire des animaux dans leur vie, ça fait vraiment une différence. Une connexion avec du vivant qui n’est pas un être humain, c’est plus pur. Une citation de :Kenny Ross

Le couple tient aussi à conserver un volet de refuge pour animaux de la ferme dans son projet.

Pour nous, c’est important de créer des liens entre des animaux dans le besoin et des gens dans le besoin. C’est bon pour l’âme. Moi-même, je suis un gars de la ville et je n’y connaissais rien, mais Amelia m’a fait tomber en amour avec ça. On sent la reconnaissance et la gratitude de ces animaux-là , ajoute Kenny Ross.

Le projet de La Petite fermette du mieux-être a été bâti sur un horizon de cinq ans. Le couple souhaite pouvoir acheter une ferme et y construire des installations, idéalement dans un secteur central de la région comme Rivière-Héva ou Cadillac.

Kenny Ross et Amelia Keesman ont développé en attendant un projet de ferme mobile qui se déplace chez les gens ou dans des événements. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry