Le Parti libéral présente son candidat dans la circonscription de Manicouagan

Originaire de l’Outaouais, M. Gagné promet de s’installer en région s’il est élu.

Les libéraux ayant obtenu 14 000 votes de moins que le Bloc québécois aux dernières élections sur la Côte-Nord, le nouveau candidat de l’équipe Trudeau se dit conscient que la course est loin d’être gagnée.

Thomas Gagné est enthousiasme à l'idée d'échanger avec les autres candidats, dont la députée sortante, Marilène Gill.

C’est certain qu’on sait que ce ne sera pas une lutte facile. Mais Marilène Gill a dit qu’elle souhaitait un candidat libéral pour débattre et discuter des enjeux et ça va me faire plaisir d’être là , déclare-t-il.

Le candidat libéral a tenu à préciser qu’il serait à l’écoute de la population pendant sa campagne et que la réconciliation avec les autochtones est un dossier qui lui tient à cœur.

Jeudi, le Parti populaire du Canada, dirigé par Maxime Bernier, a annoncé que sa candidate dans Manicouagan, Kathleen Giguère, se retirait pour des raisons personnelles.

Quatre candidats sont désormais dans la course pour les élections fédérales sur la Côte-Nord : Marilène Gill du Bloc québécois ; Rodrigue Vigneault, du Parti conservateur ; Nicholas St-Jean, du Nouveau Parti démocratique et Thomas Gagné du Parti libéral.

Avec les informations de Camille Lacroix