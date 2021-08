Début des travaux préparatoires pour accueillir les Mosaïcultures à Québec

La saison touristique 2021 n’est pas encore terminée que le gouvernement du Québec et la Ville de Québec préparent déjà la prochaine. Les travaux en vue d’accueillir des Mosaïcultures au parc du Bois-de-Coulonge s'enclencheront d’ici quelques jours.

Le gouvernement provincial voit grand pour la relance touristique dans la Capitale-Nationale. Avec ses 190 tableaux créés à partir de plus de six millions de végétaux, la présentation des Mosaïcultures à Québec devrait être la plus importante exposition réalisée par l’organisation Mosaïcultures internationales jusqu’à maintenant.

En raison de l'ampleur de l’initiative, les travaux de préparation du parc du Bois-de-Coulonge débuteront dès le 30 août.

L'événement sera présenté du 24 juin au 20 octobre 2022. L'accès à l'activité devrait être payant, le coût d'entrée se situera entre 20 et 25 $.

L'activité sera présentée au parc du Bois-de-Coulonge. Photo : Radio-Canada / Rénald Gingras

Les Mosaïcultures nécessitent plusieurs millions de dollars d’investissements de la part de divers partenaires.

Toutes les grandes nations de ce monde sont dans la course aux événements. Dans l’optique de sécuriser la venue de l’événement parce qu’il y a de la concurrence pour ce genre de grand événement, notre gouvernement investit 16,5 millions de dollars , explique la vice-première ministre et ministre responsable de la Capitale-Nationale Geneviève Guilbault.

La ministre du Tourisme Caroline Proulx ajoute que le gouvernement souhaite effectuer avec la présentation de l’activité une promotion canon à l’international .

Geneviève Guilbault assure que la manifestation aura d’importantes retombées économiques pour la région. On parle de 580 000 nuitées qu’on estime qui vont se consommer grâce à cet événement-là, bien sûr, une foule d’achalandage dans tous nos commerces et nos attraits touristiques, et des retombées touristiques de 18 millions de dollars.

Il était une fois la terre

Le comité organisateur souhaite envoyer plusieurs messages à travers l’exposition qui aura pour thème Il était une fois la terre .

La vice-présidente et directrice générale des Mosaïcultures internationales de Montréal Lise Cormier explique tout d’abord qu’une attention particulière sera accordée à l’histoire du parc, qui a jusqu’en 1966 servi de résidence au lieutenant-gouverneur et se trouve en territoire huron-wendat.

On va faire une immense pergola qui reprend la résidence du lieutenant-gouverneur et les gens vont accéder au site par cette pergola-là , ajoute Lise Cormier. Un secteur huron-wendat sera également aménagé, et des références au peuple autochtone pourront être trouvées un peu partout dans l’exposition.

Les tableaux se voudront aussi une représentation de la beauté de la nature, et de nombreuses espèces menacées seront incarnées.

La pergola est le symbole de la résidence du lieutenant-gouverneur. Photo : Mosaïcultures Internationales de Montréal

Logistique et circulation

La Ville de Québec aura plusieurs défis de taille à relever pour l’organisation de l’événement, soit ceux de la logistique des aménagements et de la gestion de la circulation. En effet, l’organisation pourrait accueillir plus de 725 000 visiteurs en l’espace de 109 jours.

La Ville de Québec et l’Office de tourisme participent donc aussi financièrement à l’organisation de l’exposition à hauteur de près de 2 millions de dollars, à condition d'être approuvés par le conseil municipal.

Puisque la tenue de l’événement nécessitera une consommation quotidienne d’environ 100 000 litres d’eau, l’équivalent de deux citernes et demi, la Ville doit s’assurer d’être en mesure de la fournir.

S’il advenait qu’on vit une période d'étiage et de quasi-sécheresse, l'organisation pourra aller chercher de l'eau non potable dans un lieu de la ville de Québec pour pouvoir s’alimenter , explique le maire de Québec Régis Labeaume.

Le Fleuve aux grandes eaux, une œuvre développée en collaboration avec Frédéric Back, pourrait être exposée à Québec en 2022. Photo : Courtoisie, Mosaïcultures Internationales de Montréal

Appel aux projets touristiques

Par ailleurs, afin de poursuivre la préparation à la relance touristique, le gouvernement effectue un appel aux projets dans la Capitale-Nationale. Du 1er septembre au 15 octobre, les personnes intéressées sont invitées à présenter leur nouveau projet touristique ou un projet d’amélioration d’une initiative initiale qui prendra vie en 2022.

Un montant total de 2,2 millions de dollars sera distribué pour les initiatives sélectionnées. Les organisateurs voient grand, mais les visiteurs seront-ils au rendez-vous comme prévu? En 2017 à Gatineau les Mosaïcultures ont été présentées gratuitement et ont attiré 1,3 million de curieux.

L'année suivante au même endroit, il fallait débourser entre 15 et 20 dollars pour entrer. Seulement 205 000 personnes ont franchi les tourniquets. L'achalandage attendu était de 500 000.

Avec la collaboration de Guylaine Bussière