Une brasserie de Regina ferme volontairement aux clients en raison de la COVID-19

La brasserie District Brewing Company de Regina annonce qu’elle ferme sa terrasse et sa salle à manger jusqu’à nouvel ordre, à cause de la propagation du variant Delta.

Dans un message publié sur Twitter, l'établissement écrit que c’est le meilleur moyen d’assurer la sécurité de notre personnel et de nos clients, et de faire notre part pour aider à ralentir la propagation de la COVID-19 dans notre communauté .

La brasserie District Brewing Company tient à remercier ses clients pour leur soutien au cours des 19 derniers mois. L'établissement continue toutefois d’assurer des ventes à emporter, et des livraisons à domicile via son application mobile.

La décision de la brasserie ne surprend pas le président de l’Association des microbrasseries de la Saskatchewan, Mark Heise. On devrait voir de plus en plus d’entreprises faire de même , regrette-t-il.

M. Heise s’interroge sur l’avenir d’autres établissements dans la province. On ne sait pas comment va évoluer le variant Delta. Vous voyez des gens qui sont doublement vaccinés, et qui pourtant sont aux prises avec la maladie .

Ce n'est pas facile de rouler son entreprise à l'heure actuelle. Une citation de :Mark Heise, président de l’Association des microbrasseries de la Saskatchewan

Mark Heise, qui est aussi président-directeur général de la Rebellion Brewing Company à Regina, confie qu’il pense tous les jours à ce qu’il doit faire pour son établissement. Personnellement, nous sommes vaccinés. Nous sommes en bonne santé, mais je ne peux pas prédire l'avenir .

Pour le moment, le chef d'entreprise écarte l’idée d’une preuve vaccinale pour entrer dans son établissement : c’est difficile de la mettre en place et de l’imposer , explique-t-il, mais ça risque de devenir une réalité dans un avenir proche en Saskatchewan .

Avec les informations d'Olivier Daoust