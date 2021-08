L’Outaouais est dans la 4e vague de la COVID, dit le CISSS de l’Outaouais

Le 12 août, la Dre Theresa Tam, de l'Agence de la santé publique du Canada, affirmait que les plus récentes données nationales indiquaient qu’une 4e vague était arrivée au Canada. Mais jusqu'ici, l'Outaouais demeurait largement épargné.

En point de presse vendredi, la Dre Pinard a fait le point sur la situation dans la région, qu’elle qualifie de critique alors que la couverture vaccinale est insuffisante .

Nous observons depuis la semaine dernière une importante hausse des cas quotidiens. Alors que nous comptions en moyenne 10 cas par jour la semaine dernière, nous sommes passés à 23 cette semaine. Une citation de :La Dre Brigitte Pinard, directrice par intérim, CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Outaouais

La Dre Brigitte Pinard, directrice de la santé publique au CISSS de l’Outaouais Photo : Radio-Canada

Selon elle, la grande majorité des personnes qui contractent le virus ne sont pas vaccinées, ou encore, n’ont pas obtenu leur deuxième dose.

Si on regarde les cas que nous avons eus la semaine dernière, 69 % étaient non vaccinés ou avaient reçu leur première dose de vaccin dans les 14 derniers jours; 13 % des personnes avaient reçu une dose et 11 % en avaient reçu deux depuis sept jours ou plus, précise la Dre Pinard. Donc, l'ensemble des données montrent que la grande majorité des personnes n'étaient pas adéquatement protégées. Près de 90 % des cas de 12 ans et plus n'étaient pas protégés.

Selon elle, la couverture vaccinale actuelle n’est pas suffisante pour maîtriser la situation.

Dans le contexte du retour au travail et de la rentrée scolaire, il faut demeurer vigilant pour limiter la circulation du virus dans la communauté, conclut-elle. Toutefois, contrairement aux trois premières vagues, un outil essentiel pour protéger la population est à notre disposition : c'est la vaccination.

S’il est encore trop tôt pour se prononcer sur l’intensité et la durée de la 4e vague de COVID-19, certains s’attendent à ce qu’elle génère moins d’hospitalisations que les précédentes en raison des progrès de la vaccination.

Selon les données les plus récentes du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais, 71 % des résidents de la région ont obtenu une première dose du vaccin, alors que 64 % sont complètement vaccinés.

Selon les données de l’Institut de santé publique du Québec (INSPQ), 75,8 % de la population générale a reçu à ce jour au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 au Québec, alors que plus de 69 % des gens sont considérés comme adéquatement vaccinés.