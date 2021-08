EN DIRECT à 14 h : mise à jour du Manitoba sur les restrictions sanitaires

Le médecin hygiéniste en chef Brent Roussin et la ministre de la Santé Audrey Gordon apportent, en début d'après-midi, des précisions concernant les nouvelles règles sanitaires.

Radio-Canada Manitoba diffuse en direct ce point de presse, avec l’aide d’un interprète pour une grande partie de l’événement.

Cette intervention était attendue. En effet, Brent Roussin et le premier ministre Brian Pallister ont annoncé mardi un resserrement des règles sanitaires entourant la COVID-19 dans la province.

Le port du masque sera à nouveau obligatoire à l’intérieur des bâtiments publics. Le Manitoba va aussi élargir la liste des activités uniquement accessibles aux gens complètement vaccinés.

De plus, tous les employés du gouvernement provincial qui travaillent avec des populations à risque devront être pleinement vaccinés d’ici le 31 octobre et ils devront montrer une preuve de vaccination. Si ce n’est pas le cas, ces employés devront alors se soumettre au moins trois fois par semaine à des tests de dépistage.

Le but est de limiter l’impact du variant Delta au cours des prochaines semaines, alors que plus de 100 cas de COVID-19 ont été décelés mercredi, soit le nombre de cas quotidiens le plus élevé depuis le mois de juin.

Selon les projections des autorités sanitaires dévoilées mardi, le système de santé manitobain pourrait être complètement dépassé en quelques semaines cet automne, en raison du variant Delta.

Détails à venir.