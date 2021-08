Environnement, éducation, Autochtones : les priorités électorales des jeunes

L’environnement, l’accès à l’éducation et les droits des Autochtones sont parmi les questions qui interpellent les jeunes électeurs manitobains en vue du scrutin fédéral.

Des étudiants interrogés par Radio-Canada déplorent les gains économiques au détriment de l’environnement et demandent au gouvernement fédéral d’agir.

Le dernier rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), ça fait peur à tout le monde, j’espère que ça nous fait constater que l’économie est temporaire, mais que la santé de la planète est essentielle , lance le vice-président aux affaires externes de l’Association étudiante de l’Université de Saint-Boniface, Simon Boily.

Ça ne vaut pas la peine de brûler la planète pour faire quelques profits en 2022 s’il n’y a plus de profit en 2050 , ajoute-t-il.

Le président de l’Association étudiante de l’Université du Manitoba, Brendan Scott, croit que le changement climatique est la priorité des étudiants.

Bien que les subventions et les programmes d’éducation soient bons, ça ne veut rien dire si l'on n’a pas un monde pour vivre et si les politiciens ne font pas d’efforts pour créer des politiques pour le développement durable , affirme-t-il.

Il souhaite aussi que les partis politiques fédéraux s’engagent à créer de meilleurs emplois et des stages pratiques qui peuvent aider les étudiants à intégrer le marché du travail après l’obtention de leur diplôme

M. Scott et M. Boily aimeraient que le gouvernement fédéral débourse plus d’argent en éducation postsecondaire afin de réduire les droits de scolarité

Les jeunes et la justice sociale

Brendan Scott soutient que le gouvernement doit favoriser l’accès aux études supérieures pour les Autochtones. En vivant à Winnipeg, je me suis rendu compte que le besoin pour la vérité et la réconciliation est une grande préoccupation chez les étudiants , explique-t-il.

Le président de l'Association étudiante de l'Université du Manitoba, Brendan Scott Photo : Brendan Scott

Un grand pas vers cet objectif serait de créer plus de ressources pour permettre à plus de personnes autochtones d’aller à l’Université , poursuit M. Scott, qui prône la mise en œuvre de toutes les recommandations de la Commission de vérité et réconciliation.

En général, les jeunes sont attirés par les enjeux sociaux, affirme le président de l’Association des étudiants de l’Université de Winnipeg, Kirt Hayer.

Je suis sûr qu’il y a des enjeux lors de cette élection qui vont résonner chez les jeunes. On est très diversifié et je ne pense pas que les jeunes s’alignent à 100 % avec un seul parti politique , fait-il valoir.

Les jeunes se sentent délaissés par les politiciens

Lors de l’élection de 2019, il y avait 2 772 468 personnes de 18 à 24 ans ayant qualité d'électeur au Canada, et 1 493 679 d’entre elles on voté, soit 54 %, selon Élections Canada. Les étudiants interrogés par Radio-Canada se sentent parfois oubliés dans le discours des politiciens.

Simon Boily pense que les étudiants se sentiraient plus écoutés s’il y avait une réforme du mode de scrutin.

Présentement, c’est très difficile de dire que mon vote a un impact. J’ai été élevé à voter stratégiquement. On ne peut pas nécessairement pousser le programme qu’on veut avec le mode de scrutin actuel , déclare-t-il.

Simon Boily, étudiant en sciences politiques à l'Université de Saint-Boniface et vice-président aux affaires externes de l'association étudiante de l'Université Photo : Simon Boily

Quand Justin Trudeau a promis une réforme électorale en 2015, ça m’avait excité. Finalement, un système électoral qui représente plus équitablement la population canadienne, ses idées, sa diversité et sa nature multiculturelle! Mais ça ne s’est pas fait , poursuit M. Boily.

Brendan Scott dit comprendre que les politiciens s’adressent peu aux étudiants, puisque le taux de participation chez les jeunes n’est pas comparable à celui des personnes plus âgées.

Que faire pour que leur voix soit prise en compte dans le discours des politiciens? Il faut que les jeunes votent en masse pour forcer les politiciens à nous écouter , affirme Brendan Scott.

Selon Kirt Hayer, fils d’immigrants indiens, les jeunes s’intéressent moins à la politique au Canada qu’en Inde parce que, quel que soit le gouvernement, des programmes sociaux sont mis en place.