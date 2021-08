Erin O'Toole fournirait de l'aide matérielle aux Afghans qui résistent aux talibans

Après plusieurs jours à critiquer l'inaction du gouvernement Trudeau au sujet de l'Afghanistan, sans toutefois préciser ce qu'il ferait différemment, Erin O'Toole s'est finalement mouillé un peu plus sur la question.

Le chef a publié une vidéo intitulée « déclaration spéciale sur l'Afghanistan » sur son compte Twitter jeudi soir. Dans l'extrait de quelques minutes – vu plus de 250 000 fois en anglais et près de 4000 fois en français –, Erin O'Toole offre un plan en trois étapes pour aider aux opérations sur le terrain.

Il affirme que le Canada doit aider les réfugiés à fuir le pays, créer et maintenir un corridor humanitaire pour permettre le passage des réfugiés, mais aussi acheminer de l'aide dans le pays, et fournir un soutien politique et matériel aux Afghans qui résistent à l'occupation talibane .

En déplacement à Corner Brook, à Terre-Neuve-et-Labrador, Erin O'Toole a été invité par quatre fois à préciser sa pensée concernant son dernier point au sujet de l'acheminement d'aide matérielle.

Compte-t-il fournir des armes aux Afghans qui résistent à l'occupation talibane, notamment à ceux qui s'organisent dans la vallée du Panchir, au nord-est de Kaboul? Le chef a évité la question à trois reprises, se contentant de rappeler les trois étapes de son plan d'action.

Or, il a fini par laisser entendre qu'il offrirait plutôt une aide défensive, évoquant de l’assistance politique pour les personnes qui tentent de maintenir les talibans en dehors du pays et de l’assistance matérielle en matière de renseignement, de logistique, d’imagerie satellite .

Le leader conservateur a notamment cité en exemple le soutien du Canada à l'Ukraine, après l'annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et le conflit qui s'en est suivi dans le Donbass.

Nous avons une expérience dans certaines parties de l’Ukraine où nous avons fourni de l'aide au renseignement, des images satellites, des vestes pare-balles, et toute une panoplie d’outils qui ont aidé à garder les gens en sécurité sur le terrain , a-t-il évoqué.

Le Canada a un rôle à jouer, mais il se doit d’être aux côtés de nos alliés, et il se doit d’être axé sur l’aide aux Afghans à risque parce qu’ils ont aidé le Canada , a-t-il ajouté.

Le chef conservateur a aussi parlé de l'importance de travailler avec nos alliés et les voisins de l’Afghanistan, incluant le Pakistan, pour aider les gens sur le terrain et arrêter l’approvisionnement des talibans avec de l’équipement, par exemple .

L'opération d'évacuation de citoyens canadiens et d'Afghans vulnérables menée ces derniers jours par l'armée canadienne à l'aéroport de Kaboul a officiellement pris fin jeudi. Depuis que les talibans ont pris le contrôle de Kaboul, le 14 août, quelque 3700 personnes ont donc été évacuées par les forces canadiennes.