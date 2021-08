67 nouvelles infections de COVID-19 en 3 jours en Estrie

L'Estrie compte actuellement 196 cas actifs de COVID-19 sur son territoire, soit 9 de plus que lors du dernier bilan. Près la moitié (88) sont recensés dans le secteur de Sherbrooke. La Haute-Yamaska (37) et la Pommeraie (22) sont les deux autres secteurs où se trouvent les nombres de cas le plus important.

Depuis mardi, le secteur du Granit a enregistré 16 nouvelles infections, celui de la Pommeraie 14, et ceux de Sherbrooke et de la Haute-Yamaska, 12.

Selon la santé publique, il y a actuellement 11 milieux en éclosion à travers l'Estrie.

Les hospitalisations restent stables. Un patient a quitté les soins de courte durée depuis le dernier bilan. Il y a un total de cinq patients hospitalisés en raison de la COVID-19, dont deux aux soins intensifs de l'Hôtel-Dieu de Sherbrooke.

Plus de 76 % des Estriens âgés de 12 ans et plus ont reçu leurs deux doses de vaccin contre la COVID-19. Cinq territoires n'ont toutefois pas encore franchi la barre des 75 %, soit Coaticook, le Val Saint-François, le Haut-Saint-François, Des Sources et le Granit.

Un cas de variant Delta de plus a été confirmé par l'Institut national de santé publique depuis le dernier bilan, ce qui porte à 20 le nombre total de cas confirmés.