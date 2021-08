Il y a quelques semaines encore, j’étais enthousiaste à l’idée d’offrir à nouveau mes services d’entraîneur bénévole à l’Association de basketball de jeunes d’Edmonton.

J’ai répondu positivement à la demande de l'association. J’ai inscrit avec le même enthousiasme le retour de mes enfants aux activités sportives collectives qui leur manquent depuis au moins un an et demi.

L’échéance de la rentrée scolaire et de la reprise de ces activités s’est rapprochée. Je me demande maintenant comment tout cela va se passer alors que les contaminations à la COVID-19 sont reparties à la hausse, particulièrement dans les grandes villes de l’Alberta.

Je rêvais de pouvoir à nouveau voir mes jeunes en action, en toute confiance, à l’entraînement et dans les matchs, comme je les ai vus la dernière fois au début de 2020.

Face aux courriels de mesures sanitaires que les conseils scolaires multiplient dans ma correspondance, je commence à en douter fortement!

Par ailleurs, les contaminations, les quarantaines et les reports de plus en plus rapportés dans les compétitions professionnelles, au football ou hockey, ne sont guère encourageants.

Allons-nous nous replonger dans les annulations de 2020?

Je guette les nouvelles! Je m’attends à des consignes pour savoir quoi faire si les entraînements et les matchs reprennent effectivement en septembre, comme prévu.

Ce que je sais, c’est que les associations communautaires de sports n'ont pas les moyens des ligues professionnelles pour prévenir et gérer les contaminations.

Comment vais-je m’y prendre pour assurer aux parents qu’ils peuvent amener leurs enfants à l’entraînement ou aux matchs sans aucune crainte?

C’est une situation que je n’ai pas encore eu à gérer. J’attends les consignes des responsables sportifs et des autorités de la santé publique.

Je n’en reste pas moins pris dans l’incertitude, même si je n’ai pas perdu espoir que, dans les faits, les choses soient différentes cette fois-ci.