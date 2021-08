La police enquête sur un homicide près de Carter's Hill, à Saint-Jean

Dans un communiqué de presse publié peu après 22 h, la Force constabulaire royale de Terre-Neuve a déclaré qu'elle s'était rendue sur les lieux après avoir été informée d'une agression en cours peu après 18 h 35 jeudi soir.

La police a déclaré qu'à leur arrivée, les agents ont trouvé un homme grièvement blessé gisant au sol dans le secteur.

Les ambulanciers ont déclaré le décès de l'homme sur les lieux peu de temps après. Le décès est considéré comme un homicide , a déclaré le service policier. La Force constabulaire travaillera avec le bureau du médecin légiste en chef pour confirmer la cause du décès.

La police a été vue en train de quadriller le secteur et de fouiller dans une poubelle publique peu avant 21 h.

Debbie Putt-Wiseman vit dans le quartier. Elle a déclaré à CBCCanadian Broadcasting Corporation qu'elle préparait le souper lorsqu'elle a entendu une femme crier à l'extérieur.

Mme Putt-Wiseman a dit qu'elle n'a pas vu la femme, mais qu'elle a regardé dans la rue où se tenait un groupe de personnes.

J'ai vu mon ami faire des compressions thoraciques sur quelqu'un. J'ai couru pour voir ce qui se passait et j'ai vu cet homme allongé dans la rue , a déclaré Mme Putt-Wiseman.

Deux personnes l'aidaient, mon ami et une autre dame. Il n'y avait rien que je puisse faire, alors je me suis agenouillée à côté de lui et je lui ai tenu la main.

