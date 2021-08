612 nouveaux cas de COVID-19 et aucun décès de plus au Québec

Aucun nouveau décès lié à la maladie n’a été déclaré ces dernières 24 heures. Le bilan des pertes de vie attribuables à la COVID-19 s’établit actuellement à 11 285 au Québec.

Ces dernières 24 heures, le nombre d’hospitalisations a cependant augmenté de 7 pour un total de 126 dans l’ensemble de la province.

De ce nombre, 36 patients sont traités aux soins intensifs, soit le même nombre que la veille.

Les opérations de dépistage se poursuivent pendant ce temps sur l’ensemble du territoire, où 20 621 prélèvements ont été effectués le 22 août.

Évolution de la COVID-19 au Québec

Vaccination

Plus de 35 336 doses de plus ont été administrées aux Québécois, soit 33 907 injectées au cours des dernières 24 heures et 1429 doses supplémentaires administrées avant le 26 août.

La santé publique ajoute aussi au bilan 74 485 doses administrées hors de la province, ce qui porte à 12 301 776 le nombre de doses de vaccin injectées à des Québécois depuis le début de la campagne de vaccination, en décembre dernier.

Selon les données de l’Institut de santé publique du Québec (INSPQ), 75,8 % de la population générale a reçu à ce jour au moins une dose de vaccin contre la COVID-19 au Québec, alors que plus de 69 % sont considérés comme étant adéquatement vaccinés.

Les données du ministère de la Santé du 26 août indiquent par ailleurs que les personnes non vaccinées ont 8,2 fois plus de chances d’être infectées que les personnes adéquatement vaccinées. Cette probabilité passe à 3,2 pour les personnes qui ont reçu au moins une dose de vaccin contre la COVID-19.

Pour ce qui est des hospitalisations, les personnes non vaccinées présentent 22,4 fois plus de risques de devoir être traitées à l’hôpital en cas de complications que celles qui ont reçu leurs deux doses.

Pour les personnes qui n’ont reçu qu’une dose, la probabilité d’hospitalisation passe à 3,8 fois plus que les personnes adéquatement vaccinées.

Progression de la maladie

Dans la province, on compte actuellement 4322 cas actifs de COVID-19 et 241 éclosions actives.

Depuis plusieurs mois maintenant, Laval demeure la région où la contagion est la plus forte avec un taux de cas actifs de 108,8 par tranche de 100 000 habitants, Montréal vient en deuxième position avec un taux de cas actifs de 79,2, suivie du Nord-du-Québec à 74,2 cas pour 100 000 habitants.

La moyenne québécoise s’établit quant à elle à 50,3 cas pour 100 000 habitants.