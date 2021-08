Une espèce amphibie de baleine à quatre pattes découverte en Égypte

La bête a été nommée Phiomicetus anubis en raison de son crâne qui rappelle celui d'Anubis, le dieu des morts à tête de chacal de l'Égypte ancienne.

Le paléontologue Abdullah Gohar de l'Université de Mansoura travaille à la reconstitution du fossile. Photo : Reuters / Mohamed Abd El Ghany

En l'espace d'environ 10 millions d'années, les ancêtres des baleines se sont transformés de mammifères terrestres herbivores, ressemblant à des cerfs, en cétacés carnivores et entièrement aquatiques, rappellent les auteurs de la découverte dans leurs travaux publiés dans les Proceedings of the Royal Society B (Nouvelle fenêtre) (en anglais).

Des paléontologues de l'Université de Mansoura étudient le fossile du Phiomicetus anubis. Photo : Reuters / Mohamed Abd El Ghany

Le paléontologue Abdullah Gohar et ses collègues des universités égyptienne de Mansoura et américaine de la Californie du Sud ont découvert le squelette partiel de l’animal dans la dépression du Fayoum en Égypte.

Cette dépression se trouve dans le désert située à l'ouest du Nil, au sud de la ville du Caire. Bien que la région soit aujourd'hui désertique, elle était autrefois recouverte par la mer, et elle constitue une riche source de fossiles.

Le poids du Phiomicetus anubis est estimé à 600 kg et sa longueur à 3 mètres.

L’espèce diffère des autres protocétidés (baleines à pattes) découverts à ce jour en raison des caractéristiques uniques de son crâne et de sa mandibule, qui laissent à penser que ses mâchoires étaient puissantes et idéales pour attraper ses proies.

Abdullah Gohar inspecte un fragment du fossile. Photo : Reuters / Mohamed Abd El Ghany

L'analyse phylogénétique (branche de la génétique qui étudie les modifications génétiques au sein des espèces animales) place Phiomicetus au sein des protocétidés paraphyléniques. L'espèce devient la plus élémentaire des protocétidés connus en Afrique.

La mise au jour de Phiomicetus au même endroit où a été découvert le Rayanistes afer en 2016 fournit la première preuve claire de la cooccurrence des familles de cétacés basales Remingtonocetidae et Protocetidae en Afrique.

Ce n’est pas la première fois que l'on découvre le fossile d'une baleine avec des pattes. En 2011, des paléontologues ont déterré sur la côte du Pérou le fossile bien conservé d'un autre ancêtre qui vivait il y a 42,6 millions d'années.

Le Phiomicetus anubis reste la première espèce de baleine semi-aquatique à être découverte en Afrique.