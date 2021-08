Pourquoi les orignaux s’aventurent sur les routes?

En une semaine, seulement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, deux automobilistes sont d’ailleurs entrés en collision avec un orignal.

Pourquoi ces animaux s’approchent-ils autant de la circulation? L’équipe de l’émission C’est jamais pareil a discuté du phénomène avec la directrice des collections vivantes au Zoo de Saint-Félicien, Joannie Boudreault.

Pourquoi les orignaux s’aventurent-ils sur les routes?

Ce n’est pas un phénomène nouveau. Chaque année, on voit des périodes où les animaux ont tendance à se rapprocher des routes et des villes. C’est sûr que dans les dernières semaines, il a fait très chaud. L’orignal est plus actif le matin et en fin de journée, des moments où il fait plus frais. Les routes sont souvent des zones intéressantes pour eux parce que ce sont de grands espaces dégagés où il vente davantage.

Il ne faut pas négliger non plus la présence de végétaux. Souvent, on va couper les plantes ou l’herbe en bordure des routes, donc l’année suivante ou la même année, il y a de jeunes pousses qui apparaissent et c’est de la nourriture attirante pour eux.

Est-ce qu’ils veulent fuir les moustiques?

Ça peut être un facteur, mais souvent, quand il y a beaucoup de moustiques, les orignaux vont plutôt choisir des endroits qui sont plus humides, comme des mares de boue ou des végétaux plus denses où la température est plus humide.

Les orignaux cherchent les grands espaces dégagés lorsqu'il fait chaud. Photo : Getty Images / Wildnerdpix

Les orignaux ne sont donc pas effrayés par le bruit sur les routes?

Ils vont surtout sortir dans des périodes où la circulation sera moins dense. Il se peut donc qu’ils soient surpris par les voitures.

Doit-on s’attendre à en voir davantage dans les prochaines semaines?

C’est sûr que la période de la reproduction arrive. L’orignal va se déplacer de plus en plus, il va chercher des territoires pour la reproduction, donc oui, on pourrait en voir de plus en plus en bordure de route.

Doit-on se méfier de voir d’autres orignaux apparaître si on n’en voit qu’un seul?

Oui, ça peut arriver. Les femelles sont présentement avec les veaux. Des individus vont aussi chercher à côtoyer d’autres orignaux à certains moments de l’année, mais ils peuvent aussi être seuls. Ça dépend de chacun.

Quels conseils donnez-vous aux automobilistes?

Il est préférable de diminuer sa vitesse parce que souvent on surprend les animaux et c’est difficile de s’arrêter. Quand on aperçoit un orignal, il faut ralentir et observer son comportement. Il sera souvent apeuré et agité, donc il peut se diriger tout simplement sur les lumières du véhicule au lieu d’aller se cacher en forêt. Il faut être très prudent.