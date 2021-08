Faute de chirurgien, des bébés quittent la Colombie-Britannique pour être opérés

Le manque de personnel à l'Hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique a forcé Heather Lazeski et son fils de six mois, James, à se rendre à Edmonton pour une transplantation cardiaque.

Mon pire cauchemar est devenu réalité , raconte Heather Lazeski. C'est la seule façon dont je puisse décrire ce qu'on a vécu. Son fils James a subi deux arrêts cardiaques pendant son transfert de Vancouver à Edmonton.

Sans ce transfert, il ne serait pas dans cet état aujourd’hui. Une citation de :Heather Lazeski, mère de James

Le dommage aux organes qu'a subi James durant le transfert le rend maintenant inadmissible à la transplantation, affirment les parents.

Entretemps, ses parents ont déménagé à Edmonton, en attendant que James regagne ses forces.

L'attente (pour une transplantation) est normalement de plus d'un an, alors on va rester ici jusqu'à ce qu'il ait un nouveau cœur. On ne peut pas partir. Une citation de :Heather et Steve Lazeski, parents de James

Voyage hors province à 35 semaines de grossesse

Une malformation cardiaque rare a été trouvée chez Logan Suzara alors qu’il était encore dans l'utérus de sa mère. La malformation a nécessité une intervention chirurgicale dans la semaine suivant la naissance. Photo : Cody Levien et Alyssa Suzara

Cody Levien et Alyssa Suzara ont appris moins d'un mois avant la date prévue de leur césarienne, le 16 juillet, qu'il n'y avait plus d'équipe disponible pour effectuer une chirurgie cardiaque urgente après la naissance de leur fils.

Ainsi, le couple, qui vit à Coquitlam, en Colombie-Britannique, s'est envolé pour Toronto alors que Suzara était enceinte de 35 semaines et y a passé sept semaines, du 20 juin au 5 août, dont un séjour de deux semaines à l'hôpital SickKids de Toronto.

Nous avons été pris par surprise et déçus. Nous nous sommes sentis tellement isolés, avec la famille qui ne pouvait pas être là en personne , explique Cody Levien.

Suzara dit que devoir prendre un vol pour Toronto dans un délai aussi court était très stressant.

Nous sommes une nouvelle famille plus petite. Je ne peux pas imaginer les coûts financiers et tout pour les familles plus nombreuses qui sont déracinées pendant plusieurs semaines, voire plus.

Incertitude

Depuis son opération au coeur, en 2017, Evelyn Kim a dû retourner à l'hôpital plusieurs fois. Sa plus récente opération a été annulée. Photo : Laesa Kim

Evelyn Kim attend une chirurgie cardiaque. La fillette de cinq ans, qui a des problèmes cardiaques depuis plusieurs années, a un flux de sang limité vers son cœur. L'annulation de son opération m'a choquée, ça m'a dévasté , explique sa mère, Lasea Kim.

Et maintenant, il y a toute cette incertitude imminente quant au moment où cela se produira. Qui fera l'opération? Où allons-nous être pour l'opération? Une citation de :Laesa Kim, mère d'Evelyn

Laesa Kim croit que, quels que soient ses problèmes administratifs, l'hôpital devrait pouvoir offrir les soins nécessaires.

Personnel spécialisé

Un conflit interne à l'Hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique serait à l’origine des interventions chirurgicales annulées, disent les parents, ce que l’hôpital ne confirme pas.

Cependant, des documents de la Cour suprême provinciale racontent un long conflit entre deux chirurgiens cardiothoraciques.

Les chirurgies cardiaques pour enfants n'ont pas complètement repris à l'Hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique, faute de personnel. Photo : Getty Images / Jean-Sébastien Evrard

L'hôpital avait retiré le contrat à l'un des deux, mais la Cour a ordonné son rétablissement au printemps.

Que l'état de santé de notre fils s'aggrave parce qu'on n'a pas réussi à gérer quelques chirurgiens est incompréhensible , affirme le père de James, Steve Lazeski.

Dans un courriel, l’Hôpital assure offrir des soins de la plus haute qualité, et explique qu’aucune greffe du cœur pour enfants n’a été annulée, mais l'hôpital reconnaît faire face à plusieurs défis depuis quelques semaines.

L’Hôpital a ajouté qu'il fournit également un soutien financier pour les voyages, l'hébergement et la nourriture, selon les besoins, pour soutenir les familles qui ont été touchées.

L'hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique a présenté ses excuses aux familles, et précisé que des chirurgiens d’autres hôpitaux canadiens pour enfants ont été appelés en renfort à Vancouver à l’automne.