Passeport vaccinal : Québec envisage de complexifier l'obtention d'un code QR

Un informaticien consulté par Radio-Canada a notamment réussi à générer de faux passeports vaccinaux en quelques heures à peine.

Au moins quatre élus, dont François Legault et Christian Dubé, ont de leur côté déposé une plainte jeudi pour usurpation d'identité après que des pirates informatiques eurent obtenu leur code QR.

Des effets pervers, selon Éric Caire

Le ministre responsable de la Protection des renseignements personnels, Éric Caire, souligne que pour réaliser leur mauvais coup, les pirates ont utilisé des renseignements publics sur les personnalités plaignantes. La grande majorité des Québécois n'ont donc rien à craindre, selon l'élu.

On voulait que ce soit simple de télécharger le code QR et utiliser l'application. L'objectif était d'avoir un outil simple pour l'ensemble de la population , a-t-il réagi à l'émission matinale Première heure.

À la suite de ces nouveaux développements, l'obtention d'un code QR pourrait être rendue plus complexe, admet le ministre Caire. Des discussions auront lieu à ce sujet au cours des prochaines heures. Il estime cependant que des étapes supplémentaires pourraient avoir des effets pervers pour le commun des mortels.

On va en discuter avec le ministre de la Santé ce matin, on va faire la balance des inconvénients et si on doit rendre l'obtention du code QR plus complexe, et bien, on le fera , ajoute-t-il.

Mais ce que je dis, c'est que cette complexité, elle le sera aussi pour les gens qui, de façon légitime, voudront se le procurer. Et ça, ça va peut-être limiter l'utilisation du code QR à tous, et ce n'est pas ce que l'on souhaite. Une citation de :Éric Caire, ministre responsable de la Protection des renseignements personnels

Situation prise au sérieux

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) dit pour sa part prendre la situation au sérieux, mais souligne qu'accéder à des lieux publics avec un faux passeport vaccinal demeurera complexe, même avec un code QR falsifié.

Le code QR et les renseignements personnels qu'il contient ne peuvent être utilisés sans le consentement des personnes concernées , souligne le MSSS dans un communiqué acheminé aux médias vendredi matin. Lorsque le passeport vaccinal sera en vigueur, une pièce d'identité, avec photo, devra être exigée par les commerçants pour valider l'identité du client qui présente son code QR .

Ainsi, en plus de s'exposer à des risques de poursuite, une personne qui voudrait utiliser le code QR d'une autre personne pour entrer dans un établissement exigeant le passeport vaccinal s'en verrait refuser l'accès et sera rapportée aux autorités policières. Une citation de :Le ministère de la Santé et des Services sociaux

Gabriel Nadeau-Dubois consterné

Les réactions de l'opposition n'ont pas tardé à fuser. Le député solidaire Gabriel Nadeau-Dubois a notamment acheminé une lettre au premier ministre, François Legault, pour dénoncer un amateurisme gênant et inquiétant à l'ère où les fuites de données inquiètent plus que jamais les Québécois.

En pleine crise sanitaire, alors que la confiance dans les mesures de santé publique imposées par votre gouvernement est cruciale à notre victoire collective contre le virus, ce cafouillage est inadmissible , écrit-il.