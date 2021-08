Une nouvelle école pour débuter une année scolaire un peu plus normale

Tout sourire, des milliers de jeunes de la région de Québec ont franchi les portes de leur école vendredi matin pour débuter une nouvelle année scolaire qui s’annonce un peu plus normale que la dernière.

Les centres de services scolaires des Navigateurs et de la Capitale étaient les premiers à accueillir des élèves.

Dans le secteur Saint-Émile, l’excitation était double puisqu’on inaugurait une toute nouvelle école. L’école primaire de L’Étoile-du-Nord a pu accueillir 265 élèves de la maternelle quatre ans à la sixième année, les premiers à fouler les 16 salles de classe, les deux cours d’école, le nouveau gymnase, et à profiter de la nouvelle ventilation. La ventilation fonctionne bien. On a des systèmes tout neufs. Ça va sécuriser tout le monde , laisse entendre la directrice de l'école, Nathalie Voyer.

Il y a de belles couleurs qui sont apaisantes qui vont permettre aux élèves de vivre dans un milieu qui va aider à faire baisser certains stress , indique l’enseignante de cinquième année Hélène Noël.

En raison de la pandémie, la plupart des parents n’ont pas pu visiter l’école avant d’y envoyer leurs enfants. La direction n’a pas non plus pu organiser la fête familiale d’inauguration qu’elle aurait souhaitée.

C'était jour de rentrée scolaire à la toute nouvelle école l’Étoile-du-Nord du secteur Saint-Émile de Québec. Photo : Radio-Canada / Marie-Pier Mercier

Mesures sanitaires diminuées

La rentrée scolaire 2021 est marquée par une réduction des mesures sanitaires que doivent respecter le personnel et les élèves. Les bulles-classes ont été abandonnées, et les activités parascolaires reprennent, ce qui donne l’impression d’un semblant de normalité pour Nathalie Voyer. Dans le corridor, on n’a pas tout le lignage qu’on avait l’année dernière alors je vois ça positivement , ajoute-t-elle.

Les élèves de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches font aussi partie de ceux qui peuvent commencer l’année sans porter le masque en classe. Les enseignants peuvent aussi le retirer s’ils se trouvent à plus de deux mètres, un soulagement pour Hélène Noël. De pouvoir se partager de beaux sourires le matin, de pouvoir se parler et avoir une expression dans le visage, c’est sûr que ça fait une grosse différence .

Les élèves ont foulé le tapis rouge avant de découvrir la toute nouvelle école l'Étoile-du-Nord. Photo : Radio-Canada

Pour les parents, la priorité cette année serait que leurs enfants puissent bénéficier de davantage de stabilité, après une année 2020-2021 chaotique. Plus d'école à l'école, moins de restrictions pour les enfants aussi. Peut-être des activités parascolaires aussi, des sorties , souhaite Julie-Anne Saucier, mère de la petite Mia-Kim qui débute la troisième année.

Juste de rentrer en présentiel c'est déjà une belle chose, pis on est positifs. On n'a pas le choix, il faut garder le sourire , affirme de son côté Ève-Marie Tremblay, la maman de Florence.

L’été est par ailleurs prolongé de quelques jours pour les élèves fréquentant les centres de services scolaires des Premières-Seigneuries et des Découvreurs. Leur rentrée scolaire aura plutôt lieu en début de semaine prochaine.

Avec des informations de Marie-Pier Mercier