À la recherche de l’ADN résistante au dendroctone du pin

L’équipe s’est posé la question de la survivance de certains spécimens après avoir observé que même dans les zones les plus attaquées par le dendroctone du pin, quelques arbres demeuraient intacts.

Étaient-ils juste chanceux ou leur génétique était différente des autres arbres? , résume la biologiste Janice Cook.

Après plusieurs années de recherches et des avancées technologiques dans l'extraction d’ADN des arbres, l’équipe a trouvé sa réponse.

Ils ne sont pas juste chanceux. Il y a quelque chose de différent en eux qui leur permet d’échapper aux attaques du dendroctone et de survivre , s’enthousiasme Mme Cook.

Le dendroctone du pin assèche les arbres, ce qui cause cette couleur rougeâtre. Photo : gov.bc.ca

Le coléoptère colonise l’écorce des arbres et les assèche à un rythme croissant. D’abord présent dans les forêts des montagnes Rocheuses, son invasion s’étend de plus en plus à l’est.

L’insecte a prouvé sa résilience, s’attaquant à d’autres espèces de pins pour pouvoir s’étendre.

Chocolat ou chou de Bruxelles?

Avant de crier victoire, les biologistes ont donc besoin de tester leur découverte à d’autres endroits de l’infestation. La différence génétique a été identifiée sur un groupe d’arbres du centre de la Colombie-Britannique qui avaient survécu au pire des pires éclosions de dendroctone selon Mme Cook.

L’équipe de chercheurs ne sait pas non plus pourquoi cette différence génétique agit comme un bouclier. Plusieurs aspects font qu’un arbre peut être un gâteau au chocolat ou un chou de Bruxelles pour les insectes , explique-t-elle.

Est-ce que ces arbres ne sont pas détectés par l’insecte? Ont-ils un meilleur système de défense? Sont-ils à un stade de maturité moins attrayant pour le dendroctone? Ont-ils moins de surface pour que l’insecte ponde ses oeufs?

Si la découverte se confirme ailleurs, les biologistes pourraient avoir une puissante arme pour combattre le dendroctone.

Nous pourrions utiliser cet outil génétique pour sélectionner les arbres à replanter dans les zones qui ont été dévastées , explique Mme Cook.

En juillet, son équipe a reçu 6,4 millions de dollars de subventions des organisations Génome Canada et Génome Alberta.

D'après l'entrevue de Wallis Snowdon