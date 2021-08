Plaques d'immatriculation : l'Ontario a ignoré les avertissements, selon des documents

J'utilise une dashcam depuis des années et elle ne peut pas lire les nouvelles plaques d'immatriculation la nuit. C'est impératif car, en cas de délit de fuite, que je sois dans la voiture ou non, ma dashcam doit pouvoir récupérer les chiffres. Si ce n'est pas possible, c'est inutile et ça m'inquiète.