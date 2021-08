La pandémie a exercé une pression supplémentaire sur le réseau de santé qui manquait déjà de main-d'œuvre depuis des années. À Campbellton seulement, il y a plus de 90 postes d’infirmières vacants. Le personnel est fatigué et la prochaine année s'annonce encore difficile selon la Dre Desrosiers.

Ce sera difficile pour la prochaine année. Le système de santé à cause de la pandémie. Les gens n’ont pas pu prendre autant de vacances qu’ils en prennent d’habitude. L’être humain a besoin de se reposer et on s’attend à ce que plus de gens aient besoin de plus de vacances dans la prochaine année. Ça risque de continuer à être fragile dans la prochaine année , a affirmé la présidente-directrice générale de Vitalité en entrevue à La matinale vendredi matin.

La présidente-directrice générale du Réseau de santé Vitalité, la Dre France Desrosiers Photo : Radio-Canada

La situation n’est pas unique au Nouveau-Brunswick selon la Dre Desrosiers qui observe la même tendance au niveau national, et ce, surtout en milieu rural.

Oui, ça risque de se reproduire et on tente de mettre des plans de contingence et des plans proactifs pour limiter l’impact de cette fatigue et de ce défi en ressources humaines qui est international. Une citation de :La Dre France Desrosiers, PDG de Vitalité

Le Restigouche plus touché

La crise en ressources humaines dans le secteur de la santé s’est installée partout dans la province. Au moins 854 postes d’infirmières sont vacants au Nouveau-Brunswick. À Campbellton, cependant, cette crise a commencé un peu plus tôt et la région est la plus touchée par cette tendance.

Je dirais que la région de Campbellton est la plus touchée, probablement parce que c’est une région éloignée et plus petite du nord de la province. Alors, ça se constate partout à travers le Canada, quand on est plus éloigné, c’est plus difficile de recruter et de retenir , a expliqué France Desrosiers.

Des stratégies de recrutement sont mises en place. Des incitatifs existent pour ceux et celles qui veulent travailler en région. Ces stratégies donnent des résultats selon Vitalité, mais les gens ne restent pas.

Les statistiques d’embauches dans la région de Campbellton se sont améliorées depuis les trois dernières années. Malheureusement, il y a plus de départs que d’arrivées , avance la PDG.

La pandémie a de plus ralenti les efforts de recrutement selon Vitalité.