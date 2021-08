Rappel de salades de marques Curation Foods et Eat Smart possiblement contaminées

L’Agence canadienne d'inspection des aliments annonce qu’un rappel de salades est en cours en raison d’une possible contamination à la bactérie Listeria monocytogenes. Les produits concernés auraient été vendus en Ontario et pourraient avoir été distribués dans d'autres provinces ou territoires.

Les produits concernés sont des salades de chou frisé de marque Curation Foods et des salades hachées prêtes à servir de marque Eat Smart.

Les consommateurs ne devraient pas consommer les produits visés par le rappel et les distributeurs, les détaillants et les établissements de services alimentaires, tels que les hôtels, les restaurants, les cafétérias, les hôpitaux et les maisons de soins infirmiers ne devraient pas les vendre ou les utiliser. Des produits visés par un rappel devraient être jetés ou rapportés à l'endroit où ils ont été achetés , indique l’Agence canadienne d'inspection des aliments ( ACIAAgence canadienne d'inspection des aliments ).

Un premier avis de rappel d’aliments a été diffusé le 24 août, concernant l’un des produits de marque Eat Smart, mais il a été mis à jour à la suite de l’enquête effectuée par l’ ACIAAgence canadienne d'inspection des aliments .

Produits concernés par le rappel Curation Foods. Salade de chou frisé. 907g.



Eat Smart. Salade hachée prête à servir Croquante chili et lime. 283 g.



Eat Smart. Salade hachée prête à servir Ranch comme à la maison. 283 g.



Eat Smart. Salade hachée prête à servir Fiesta mexicaine. 283 g.



Eat Smart. Salade hachée prête à servir Sel et vinaigre. 283 g.



Eat Smart. Salade hachée prête à servir Sud-ouest. 283 g.



Eat Smart. Salade hachée prête à servir Miel épicé. 311g.



Eat Smart. Salade hachée prête à servir Chou frisé doux. 567 g. Les produits Curation Foods visés ont pour code 2 0 B 221 ou AUG 24 2021 2021 AU 24 2 0 B 221.

Les produits East Smart visés ont pour code AUG 24 2021 2021 AU 24 2 0 B 221.

Les symptômes à surveiller

Selon l’ ACIAAgence canadienne d'inspection des aliments , les aliments contaminés par la bactérie Listeria monocytogenes ne présentent pas nécessairement d'altération visible ni d'odeur suspecte , mais ils peuvent quand même rendre leurs consommateurs malades. Les symptômes à surveiller sont les suivants : vomissements, nausées, fièvre persistante, douleurs musculaires, violents maux de tête et raideur de la nuque. Si vous croyez avoir été malade après avoir consommé un produit visé par un rappel, communiquez avec votre médecin , indique l’agence.

L’agence explique également que les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont particulièrement à risque. Dans le cas des femmes enceintes, une éventuelle infection pourrait être nuisible au fœtus.

Aucun cas de maladie associé à la consommation de ces produits n'a été signalé.