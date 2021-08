Un appel à la solidarité pour Haïti lancé en Estrie

Nous voulons mobiliser les gens parce qu’il est important d'agir en solidarité pour la situation en Haïti. Nous agissons avec le collectif « Ensemble contre le racisme en Estrie. Nous voulons recevoir des dons pour reconstruire certains locaux pour éviter que les gens restent à long terme dans les hébergements provisoires », explique la présidente de la communauté haïtienne en Estrie, Yasmine Guillaume.

En plus des décès, plus de 12 000 personnes ont été blessées et 30 000 habitations ont été détruites.

Elle rappelle qu'en 2010, que des femmes et des filles ont été victimes d'abus sexuels dans les camps provisoires qui sont restés en place plusieurs mois.

Nous voulons les aider rapidement et directement. Nous avons tous un proche ou un ami qui est en difficulté. Haïti est petit, donc nous connaissons tous quelqu’un qui a été touché , indique Mme Guillaume.

Le rassemblement de solidarité se déroulera à 18 h 30 devant l’hôtel de ville de Sherbrooke.

Nous savons que les Sherbrookois sont solidaires. Nous savons que les gens seront nombreux pour nous supporter. Que ce soit en présence ou par un don, nous serons très contents de voir les gens participer à cette mobilisation , indique Yasmine Guillaume.

L'objectif est d'amasser 10 000 $. La moitié de cette somme a déjà été accumulée.