Alerte de tornade : une première dans l'Est-du-Québec

Vingt-quatre heures plus tard, l'organisme fédéral n'est cependant toujours pas en mesure de confirmer qu'une tornade a effectivement traversé le territoire du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie.

Simon Legault, météorologue chez Environnement Canada explique qu'une tornade devient officielle à partir du moment où le système de rotation des vents touche le sol. Quand on a une rotation dans le radar, ce n’est pas suffisant, le radar regarde à une certaine élévation dans le nuage, mais ça ne veut pas dire que ça s'étend jusqu'au sol. Là, on peut appeler ça une tornade.

L'organisme a quand même envoyé une alerte sur des milliers de téléphones cellulaires puisque les météorologues estimaient qu'une tornade était probable selon leurs premières analyses.

Dans nos radars, des fois les cellules se font et se défont, mais là, ça se maintenait et on avait des signes d'orages violents. On a reçu des rapports de rafales très fortes.

Une citation de :Simon Legault, météorologue chez Environnement Canada