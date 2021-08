Enseignants et personnel de soutien recherchés au CSS des Hauts-Cantons

Le directeur général Martial Gaudreau confirme qu’il est toujours à la recherche d’enseignants et de personnel de soutien alors que les élèves de la trentaine d’écoles des secteurs de Coaticook, East Angus et Lac-Mégantic sont de retour sur les bancs d’école.

Nous avons six postes d'enseignants qui ne sont pas pourvus à l’heure actuelle. Il y a aussi cinq postes où les enseignants sont en invalidité. Nous avons donc onze postes que l’on continue de chercher , signale M. Gaudreau.

Le centre de services scolaire avait reçu 11 millions $ pour embaucher du personnel supplémentaire.

Ces personnes sont utilisées pour s'assurer que chaque classe ait un titulaire régulier. Mais ce sont des gens qui ne sont pas sur leurs chaises. Il arrive aussi que l’on prenne des gens qui ne sont pas légalement qualifiés comme des étudiants en quatrième année à l’Université de Sherbrooke à qui l’on donne des contrats tout en s’assurant qu’ils complètent leur formation , indique Martial Gaudreau.

À écouter : Entrevue avec Martial Gaudreau à l'émission Vivement le retour

Il rappelle quela situation de manque de personnel était difficile l’année dernière et que ça se poursuit cette année.

Il manque aussi 25 employés de soutien comme des techniciens en éducation spécialisée, des éducateurs en service de garde, des ouvriers d'entretien et secrétaire , indique M. Gaudreau.

Les suppléants se font aussi très rares.