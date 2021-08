Incendie dans un immeuble de Chicoutimi

Un incendie fait rage dans un immeuble à logements situé sur la rue Morin dans l’arrondissement de Chicoutimi, entre les rues Price et Jacques-Cartier.

Au moins une vingtaine de pompiers issus de plusieurs casernes combattent actuellement les flammes. Un épais panache de fumée s’échappe du bâtiment.

Un large périmètre de sécurité a été établi près des lieux de l'incendie. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

Des locataires et des voisins ont été évacués par les services d’urgence.

Les policiers avisent la population que le secteur est paralysé puisque des portions de la voie publique ont été bloquées pour permettre aux pompiers de faire leur travail. Les automobilistes sont invités à éviter les lieux.

Plusieurs véhicules des services d'urgence bloquent les rues avoisinantes. Photo : Radio-Canada / Louis Martineau

On ignore pour l’instant si le feu a fait des blessés et quelle est la cause de l’incendie.

D'après les informations de Louis Martineau