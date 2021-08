Recherche d'un plaisancier disparu sur le lac Ontario près d'Oakville

Les agents de l'unité marine de la police de Halton ont répondu à un appel tôt jeudi soir près de la rivière Sixteen Mile et du lac Ontario lorsqu'ils ont remarqué un bateau à la dérive sans personne à bord.

Ils ont déterminé que l’embarcation avait été achetée plus tôt dans la journée et que l'opérateur expérimenté avait été vu seul, embarquant dans le bateau et quittant le port de Bronte vers midi.

Une vaste opération de recherche et de sauvetage a immédiatement été lancée sur l'eau. Des recherche ont également été effectuées près des rivages d'Oakville.

Avec les informations de La Presse canadienne