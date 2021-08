Un échassier géant à l’entrée est de Val-d’Or

La structure d’une hauteur de 10 mètres représente un défricheur sur des échasses. Elle a été créée à partir d’aluminium, d’acier, de bois et de plexiglass et elle surplombe le carrefour giratoire et la mine Sigma.

Le collectif Les Contribuables, formé de Christian Leduc, Étienne Lacombe, Guillaume Rompré et Martin Poitras, a obtenu le mandat de réaliser l’œuvre à la suite d’un appel de projets lancé par Eldorado en 2019.

Pour nous, l’échassier représente l’explorateur, l’éclaireur, celui qui vient avant tout le monde pour voir le territoire, pour voir s’il y a un potentiel. Il a clairement découvert que c’est une région superbe et il veut s’y établir pour toutes les meilleures raisons , explique Christian Leduc.

Les Contribuables ne cachent pas leur fierté d’avoir ajouté un élément visuel marquant dans le paysage de la région.

C’est une fierté immense, reconnaît Christian Leduc. Des idées, ce n’est pas ça qui manque, mais de les réaliser c’est une autre chose. On s’est toujours dit qu’il n’y a pas grand-chose qui peut nous arrêter. On espère que les gens vont l’apprécier et que, pourquoi pas, on voit d’autres géants pousser ailleurs sur le territoire de la région.

Le collectif Les Contribuables est composé de Étienne Lacombe, Martin Poitras, Guillaume Rompré et Christian Leduc. Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Le projet lancé par Eldorado s’inscrit dans la foulée du mouvement CULTURAT. La compagnie minière y voit aussi la suite de son projet d’embellissement des abords de la fosse Sigma.

On est à l’entrée de la ville, on voulait embellir mais, on cherchait comment, précise le vice-président directeur général Sylvain Lehoux. Notre comité de suivi a amené des idées intéressantes, On a planté des arbres matures dernièrement, mais il y avait aussi ce projet qui sortait des sentiers battus et qui allait souligner les efforts des artistes dans la région. Aujourd’hui, c’est la consécration et on en est très fiers.