Johnson & Johnson peut placer sa poudre de bébé dans une filiale

C’est ce qu’a décrété la juge de la cour des faillites Laurie Selber Silverstein, jeudi, en rejetant une requête de plaignants. Cette décision a été rendue dans la procédure de faillite d’un ancien fournisseur de talc du géant jouissant d'une capitalisation boursière de plus de 450 milliards de dollars américains.

Reuters avait rapporté précédemment que le géant pharmaceutique américain explorait la possibilité de transférer ses responsabilités liées aux litiges portant sur la poudre de bébé et autres produits issus du talc dans une nouvelle filiale qui se protégerait ensuite de ses créanciers.

Actuellement, les produits du talc se trouvent au sein de la filiale de Johnson & Johnson destinée aux consommateurs.

Le tribunal a rejeté à juste titre la requête des plaignants visant à empêcher Johnson & Johnson de s'engager dans des transactions commerciales légitimes, dans l'éventualité où elle choisirait de le faire , a déclaré Diane Sullivan, une avocate du cabinet Weil, Gotshal & Manges, qui représente le géant américain, dans un communiqué.

Imerys Talc America s’est placé sous la protection du chapitre 11 de la Loi américaine sur les faillites en raison des nombreuses poursuites dont elle fait l’objet. Imerys et Johnson & Johnson s’affrontent depuis afin de déterminer si le géant pharmaceutique doit couvrir les frais de justice de l’ancien fournisseur relativement à des accords d’indemnisation.

Les avocats des plaignants ont fait valoir que le fait de permettre à Johnson & Johnson de se décharger de ses responsabilités par rapport au talc dans une unité qui, à son tour, se protégerait de ses créanciers, nuirait à la réorganisation d’Imerys.

Le juge a décidé qu'il serait inapproprié dans le cadre du dossier de faillite d'Imerys d'interdire légalement à Johnson & Johnson d'entreprendre une restructuration future qui pourrait aboutir à la séparation de ses responsabilités liées au talc.

Laurie Selber Silverstein a déclaré qu'Imerys pourrait poursuivre Johnson & Johnson si cette dernière décidait de séparer ses obligations en matière de talc d'une manière qu'Imerys juge nuisible ou illégale.

Des dizaines de milliers de poursuites

Johnson & Johnson fait face à des dizaines de milliers de poursuites, qui allèguent que sa poudre pour bébé et d’autres produits à base de talc contenaient de l’amiante et ont causé des cancers. On parle notamment de femmes qui ont souffert de cancers des ovaires et d’autres personnes qui ont lutté contre des mésothéliomes.

Le géant considère utiliser une loi texane qui permet à une société de se diviser en au moins deux entités. Cela lui permettrait de créer une filiale qui abriterait l’ensemble de ses activités et responsabilités liées au talc et qui déposerait ensuite son bilan pour arrêter les poursuites dont elle fait l’objet.

Cette manœuvre est aussi connue sous le nom de faillite texane en deux étapes, un stratagème utilisé par d’autres entreprises qui ont été confrontées à des litiges liés à l’amiante au cours des dernières années.

Comme l’explique Reuters, si Johnson & Johnson va de l’avant, les plaignants qui n’ont pas déjà réglé leurs litiges pourraient être plongés dans une longue procédure de faillite, au sein d’une filiale beaucoup plus petite.

Les paiements versés aux plaignants pourraient varier en fonction de la manière dont Johnson & Johnson financera cette entité.

En juin 2020, la Cour d’appel du Missouri a confirmé un verdict selon lequel le talc vendu par le géant pharmaceutique et des produits d’hygiène était responsable de cancers. La cour a alors condamné Johnson & Johnson à verser des dommages et intérêts de 2,1 milliards de dollars.

La Cour a toutefois réduit de plus de la moitié les 4,4 milliards de dollars de dommages et intérêts qu'un jury avait accordés en 2018 à 22 plaignantes et leurs familles.

En mai 2020, l'entreprise dont le siège social est au New Jersey a annoncé qu’elle cessait de vendre sa poudre pour bébé à base de talc aux États-Unis et au Canada.

Le géant a toutefois toujours affirmé que sa poudre pour bébés ne contenait pas d'amiante et ne causait pas de cancer.